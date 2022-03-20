桃園國際機場第2航廈3月11日發生大停電，影響機場運作，追查發現2名工人利用油壓剪偷剪電纜釀禍。（本報資料照）

近日接連發生停電，讓蔡總統認為關鍵基礎設施脆弱、事涉國安，目前傳出行政院將把工程會改制為國土安全組織以應對此問題。前民進黨立委郭正亮認為，關於停電，應該要先由台電提出診斷報告，「國土安全部也不是管這個」；資深媒體人黃暐瀚也說，若真有第五縱隊入侵、破壞造成停電，國土安全部才應該介入，他更直言，國安單位應該要處理的，是像外星人入侵這類的事情。

郭正亮20日在政論節目《新聞大白話》中表示，沒有聽過可以透過訓練小鳥和 松鼠讓人家斷電，且若真的要造成國安問題，也會是針對如科學園區等目標，使其斷電，所以顯然現在是電網出了問題。

郭正亮直言，不論是訓練人或動物投入國安領域，成本極大，其目的會是對安全標進行破壞，造成人心衝擊。他也認為應該要對停電問題進行清查，首先應該是台電自己提出診斷報告，還不到國安層級，國土安全也不是管這個。

同台的黃暐瀚則說，如果一但出現國安層級的問題，比如說外星人入侵中華民國領土，沒辦法處理，國土安全部、國安局、國安會和國防部會聯合想辦法；又或者台灣所有的農田裡都發現紅火蟻、農田裡種不出稻子，國土安是否全部要介入。

黃暐瀚直言，若現在停電，是真的因為有第五縱隊入侵、破壞，「國土安全部介入我贊成」；但如果是電網不健康、饋線跳脫等問題沒處理，「找國土安全部幹嘛？你去找台電啦」。

此外，行政院長蘇貞昌指出，國家重要機組設施、民生重要設施，確實有防備加強的必要。不過，對於行政院因為要因應停電和跳電事故頻傳，有意將工程會改組為國土安全組織的說法，蘇貞昌則否認，強調所謂的「改造公共工程委員會」並無此事。