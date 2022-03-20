警方查扣一行人涉案的鋁棒4支、瓦斯空氣槍等證物。（民眾提供）

6惡煞持瓦斯槍闖廟會復仇 2人受傷送醫 警3小時內全逮捕

沙鹿區福至路一間宮廟19日舉辦廟會活動，中午近2時突有6名分持棍棒、槍械的男子闖入，先持辣椒水朝在場10多名信眾噴灑，信眾四處逃奔時，有2名男子持球棒朝26歲蔡姓男子頭部揮擊，另2名歹徒持槍射擊鋼珠彈；警方獲報出動快打部隊趕往，6名歹徒逃逸無蹤，並在附近草叢查獲2把瓦斯槍，蔡男及陳男頭部受傷，警方循線逮捕6人到案偵辦。

警方指出，沙鹿區福至路一間私人宮廟，20日舉辦廟會活動，下午1時許，有6名男子突持棍棒、瓦斯槍等闖入，並以辣椒水噴灑現場信眾，現場一片混亂及驚慌失措，信眾四處逃竄躲避，惡煞持球棒毆打現場1名蔡姓男子，造成蔡男頭部受傷縫了20多針；另一名綽號「阿豪」的陳男則被打中2槍，兩人紛被送往光田醫院等治療，幸無大礙。

清水警分局獲報出動快打部隊到場，但6名歹徒已經逃之夭夭，警方調閱監視畫面，鎖定陳嫌及洪嫌等6人，經員警將6人帶回偵訊。

警方調查發現，28歲的顏姓男子在沙鹿區主持宮廟，今天舉辦廟會活動，顏男與陳嫌（35歲）及洪嫌（39歲）6年前因賭博產生嫌隙，陳嫌、洪嫌才夥同友人共6人，到達現場後持球棒及瓦斯槍等將被害人蔡男（27歲）及及陳男（35歲）兩人打傷。

警方表示，陳嫌及洪嫌逃離現場時，刻意將瓦斯槍丟棄於附近公園的草叢內，清水分局立即成立專案小組，3小時內將6人帶回偵辦，並查扣一行人涉案的鋁棒4支、瓦斯空氣槍2把等，警方偵訊後，將依妨害秩序、恐嚇、傷害、殺人未遂等罪嫌，函請台中地檢署偵辦及社維法裁處。