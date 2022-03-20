警方在許嫌車中查扣2把改造槍械和多發子彈等物。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

許嫌犯案後將凶槍丟棄在案發附近的大樓花圃中。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

高雄市新興區六合一路上一家知名連鎖火鍋店19日發生槍擊案，消息一出震驚各界，高雄市長陳其邁20日表示，這是今年首件槍擊案，絕對會追究到底並嚴懲歹徒，41歲許姓犯嫌遭逮後移送高雄地檢署複訊，檢方依涉犯殺人未遂、槍炮罪嫌重大，為5年以上重罪，且有逃亡之虞，向法院聲請羈押。

警方調查，41歲的許姓嫌犯原本是仁武區一家車行的股東，38歲黃姓男子為車行員工，黃男後來買下股權經營車行，許男疑不滿「自己身分從老闆變員工」，和黃男發生數10萬元的股權糾紛，因此懷恨在心。

19日晚間9時30分許，許嫌得知黃男和女友前往新興區六合一路一間知名的鍋物店吃火鍋，於是帶著仿造的「MP9」衝鋒槍，搭上不知情友人賓士車前往，將黃男約出談判不成，友人離去後，許嫌又不疾不徐地持槍走入店內，不顧店內有其他顧客，直接朝黃男所坐的位置開槍，導致黃男右胸和右手臂中彈，渾身是血，倒臥血泊中，引起店內客人一陣驚叫。

許嫌行凶後，快步逃離現場，過程中，一度還欲搶一名騎車的婦人，婦人不知嫌犯剛開槍傷人，一口回絕「不行」，還拔掉鑰匙，嫌犯搭計程車離開。警方在4小時內於大寮區將許嫌逮捕。許嫌移送地檢署複訊後，檢方依涉犯殺人未遂、槍炮罪嫌重大，為5年以上重罪，且有逃亡之虞，向法院聲請羈押。

陳其邁表示，前年高雄的槍擊案共13件是六都最高，去年高雄槍擊案降到6件，以件數來講是六都第二低，今年截至目前為止，新北共發生4件槍擊案，其他4都各1件，高雄原本沒有任何槍擊案，是到19日晚間才發生今年首起槍擊案。

陳其邁指出，此案警方4小時就捉到凶手並破案，認為警察在維護治安工作相當辛苦，但是他強調槍擊案絕對零容忍，除了會追究到底也要嚴懲歹徒，他要特別鼓勵警察同仁在許多重大刑案、暴力犯罪或槍擊案中都非常努力，要特別對他們表示感謝。