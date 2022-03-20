北台中家扶中心於20日假豐原區豐圳里活動中心，辦理「矽品助學-獎助學金頒獎典禮」，活動在中心少年展力方案成員的精彩舞蹈表演下熱鬧展開。（北台中家扶中心提供）

北台中家扶中心於20日假豐原區豐圳里活動中心，辦理「矽品助學-獎助學金頒獎典禮」，活動在中心少年展力方案成員的精彩舞蹈表演下熱鬧展開，讓家扶兒少展現努力學習成果，並透過精彩舞蹈，為獲獎兒少喝彩，及感謝矽品公司家扶佰元俱樂部始終如一的善心義舉，今年矽品助學更首次新增高中組獎項名額，助其未來職涯築夢踏實。

矽品公司總務警勤處經理徐美惠說，矽品家扶佰元俱樂部迄今，已經進入第21年，累計捐款金額達7700萬，秉持回饋社會、參與公益之精神，年年提供獎助學金，有別於以往，今年新增10名高中職學生的獎項，加上原有的100名國中小學童，共計110名莘莘學子受惠，獎助學金能補足家扶兒少就學資源的不足，添購參考書及學用品，讓學習事半功倍。

就讀機械科的小凱，在單親家庭長大，學習認真負責，他感謝矽品公司提供獎助學金，透過今天的活動認識矽品公司，小凱期許未來能發揮專長，有份穩定工作，用自己的力量照顧辛苦的媽媽，有能力時也要像矽品的叔叔、阿姨一樣，貢獻自己的一技之長，加入回饋社會的行列。

典禮中安排「夢想起飛」活動，透過創意紙飛機，傳遞自身夢想及對矽品公司的感謝。飛機起飛翱翔，象徵在矽品公司的獎助學金陪伴之下，開啟兒少的夢想之旅。