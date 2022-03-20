SABON綠意叢林二合一臉部純淨磨砂膏200ml ，1680元。（SABON提供）

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SABON復活草臉部系列2件89折。（SABON提供）

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SABON明星三部曲自由配3件88折。（SABON提供）

頂級保養SABON歡慶25週年，突破以往，隆重獻上限量的「薰衣草精油身體磨砂膏」與「天竺葵精油身體磨砂膏」，這是SABON首次使用芳療式調香，讓身與心獲得來自植物的平衡能量，由法國芳香療法專家針對夜晚放鬆紓壓與早晨需要喚醒活力所研發的芳療型身體磨砂膏。

1997年，SABON研發出身體磨砂膏，以「沐浴即儀式」的理念傳遞生活的愉悅，迄今「SABON身體磨砂膏」風靡全球，身體磨砂膏的魔力始於天然死海鹽與四種美肌植物油的獨家配方，油包鹽的雙重質地與作用快速融入肌膚，磨去老廢角質，同時提供獨特的柔嫩肌膚效果，成就最完美的磨砂膏功效與奢華使用感受。

適逢25週年，品牌以身體磨砂膏傳奇揭開新篇章，推出兩款創新的限量版磨砂膏，包括薰衣草精油身體磨砂膏與天竺葵身體磨砂膏，此外也有多款沐浴與贈禮選擇，芳療型「精油身體磨砂膏」及復刻版「綠意叢林臉部磨砂膏」與經典「25週年沐浴油典藏禮盒」，另有母親節檔期優惠，詳情可洽各大櫃點。