繼新冠肺炎疫情，白宮請來當紅迪士尼歌手奧莉維亞(Olivia Rodrigo)鼓勵年輕人施打疫苗，提升覆蓋率。這回俄烏戰爭，白宮再次大打「偶像牌」，找來年輕抖音(TikTok)網紅澤勒(Ellie Zeiler)播送全國經濟面臨挑戰，全要歸咎於俄羅斯揮軍進攻烏克蘭的消息。

隨著烏克蘭危機每況愈下，資訊戰越演越烈，世界各地的人們轉向社群平台獲得第一手消息，其中又以抖音(TikTok)為主要媒介。而美國白宮一直密切關注抖音的崛起，這回決定打出「偶像牌」在這場資訊站中勝出。《每日郵報》(Daily Mail Online)報導，白宮上周請來30位創作者參與一場簡報，詳細說明關於俄烏戰爭的內容。一名專家指出:「當局意識到如何獲取最新消息對美國公民至關重要，透過你們的影響力讓更多年輕人了解現狀。」

白宮發言人莎琪(Jen Psaki)表示:「俄羅斯總統普丁，就是燃油價格飆漲的罪魁禍首。」

其中，累積超過1,000萬名粉絲的KOL澤勒上傳了一段影片解釋為什麼現在油價高居不下。她提到顯而易見的原因，第一個就是全球正在擺脫為期兩年的新冠疫情，當使用量增加，價格跟著攀升。再來最關鍵的因素就是，「俄羅斯是三大產油國之一，出口燃油是他們最大收入來源」。隨著俄軍發動戰爭，再也沒有人願意與他們進行貿易往來。

澤勒接受《華盛頓郵報》採訪表示，自己很榮幸能夠擔任訊息傳遞者，以淺白的口吻告訴粉絲們現在這在發生的事，並認為自己是一位「Z世代的白宮記者」。