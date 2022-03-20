周冠宇去年11月加入愛快羅密歐車隊，成為大陸史上首位F1車手，而全新賽季在巴林正式展開，周冠宇終於亮相，他在兩階段練習賽分別排第11、15名(共20位車手)，昨天則在排位賽拿下第15，今天稍晚會繼續在正賽大顯身手，他會有何表現令人期待！

來自上海的周冠宇去年加入愛快羅密歐車隊，不過引來外界一些爭議，有網友認為商業考量佔了很大因素，覺得車隊是為了贊助和賣車，並質疑周冠宇的實力。而老闆瓦索(Frederic Vasseur)直言開發大陸新市場是合理的，認為周冠宇將成完美代言人，對F1的一切都是巨大商機。

但周冠宇還是有實力的，他從小就展現出不俗的賽車天賦，14歲時加盟法拉利青年訓練營，2018賽季他在F3賽事讓人留下非常深刻的印象，拿下兩座冠軍，2019年他成功晉升到F2，在西班牙站首回合獲第三名，成首位在F2比賽登上頒獎台大陸車手。

Apparently #F1 Twitter needs this PSA...



In China, the FAMILY name comes first, so:

-YAO Ming

-XI Jinping

-ZHOU Guanyu



Zhou (pronounced like "joe") has requested his name is listed in the usual order (FAMILY/First) - doesn't seem like a lot to ask. pic.twitter.com/agDN631E9X — Mark Dreyer (@DreyerChina) March 19, 2022

如今他終於圓夢成為F1正式車手，除了商業考量外，自身實力也不會太弱，相信他也很想證明自己，此前周冠宇接受採訪時表示：「我能預見前方的挑戰，我知道自己要更努力、要更快去學習。我知道周日正賽會有很多人關注我，所以我想讓他們為之自豪。」