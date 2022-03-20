GUCCI 花悅女性淡香水。（GUCCI 提供）

精品香水GUCCI 推出花悅女性淡香水，由Alessandro Michele 的創意而生，由知名導演Floria Sigismondi掌鏡形象廣告，並由四位女主角 Anjelica Huston、Florence Welch、Jodie Turner-Smith 和 Susie Cave 主演，以嶄新面貌回歸超現實主義景色，探索花悅花朵世界的想像力及個性。

GUCCI 花悅女性淡香水為花悅系列帶出更輕盈、更明亮的詮釋，溫柔地鼓勵女性綻放最真實的自己，建立在強化花悅系列經典主張與花悅淡香水賦予的新概念融合，這款香水保留原版花悅女性淡香精的經典白色花朵三重奏「茉莉花、晚香玉和使君子」，踏上一段自我發現之旅。

GUCCI 花悅女性淡香水沐浴在充滿詩意的黎明乳白色光暈，每一朵花都被晨露所昇華，捕捉到繁榮花園鮮花盛開的濃郁香氣，為了使香味更濃郁豐富，透過添加橙花捕捉到蜂蜜的甜味和綠色柑橘香，其嬌嫩的新鮮感和飄逸的香氣體現了經典花悅白色花香，搭配上清新脫俗的香調交織出迷人氣息。