跨國銀行大咖花旗集團對於藝術市場的興趣，明顯跟進COVID-19大流行的腳步，因為該行研究團隊發現，全球藝術市場在疫情期間出現快速變化，畫廊被迫關門、國際藝術博覽會被推遲、大型拍賣會難以舉辦，藝術界要生存，就需要快點找到適應方法。花旗銀行專有的趨勢分析巨型報告《Citi GPS: Global Perspectives & Solutions》，近日再度聚焦在藝術市場，但已不是2年前的數位轉型討論，而是探討2021年躍為全新藝術媒介的「NFT」！

藝術品NFT是個全新市場，2020年幾乎不存在，花旗報告指出，2021年卻創造近250億美元的銷售額，2022年1月再增加74億美元，「NFT不僅是一種消費藝術品和收藏品的新方式，還透過一種“民主化”顛覆傳統的藝術品所有權模式」，例如藝術家可以隨作品出售持續獲得利潤回收，在以前這些是不可能的，迫使拍賣行、畫廊等傳統發行主體迅速參與轉型。

花旗集團分析，NFT的興起推動了整體藝術品銷售的增長，統計2021年11月的拍賣會上，僅兩週時間就售出了23億美元的藝術品。隨著單個NFT經常賣出超過百萬美元，NFT市場能否維持當前水平，金融圈研判，實際上存在著問題，監管方的介入是遲早而已。

全球NFT市場規模在2021年爆增200倍，泡沫化疑雲不斷。NFT前鋒調研公司NoFungible.com統整市場變化於《2021 NFT年度報告》，最具警世的數據有三項：一、買家人數快速成長，年增2,962％，但賣家人數更爆增3,669％，一改2020年買家是賣家兩倍數，2021年的賣家像蟻群一樣不斷浮現；二、NFT持有者的平均持有天數，在2021年大減近七成，一改2020年增加85％現象，價格炒作下，顯見持有者見好就賣；三、2021年投資者從NFT銷售獲利54億美元，實際上是集中在470個錢包（每個錢包的年利潤超過100萬美元），只有少數人真正賺大錢。

花旗集團指出，NFT市場至今圍繞商標侵權、安全法規，欺詐和濫用等問題的挑戰，引起監管機構關注的不僅僅是數位藝術市場，全球立法者正開始實施新的法律法規，要求某些藝術品市場參與者協助預防和檢測，運營中的可能洗錢活動。

NFT市場的熱鬧或許會繼續，若能藉由法規清除壞蟲、框正商業營運作法，才能打破泡沫化的壓力。花旗集團認為，泡沫破滅之後，反而是新發展階段的開始！