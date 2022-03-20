正妹網上認識男網友，並答應夜遊貓空，回程行經台62快速道路上，被要求嘿咻，她拒絕後被載到新北山區，遭指侵、口交得逞，她又被男子載到桃園，一看見超商要求下車上廁所，並向店員求救、躲廁所，男子發現將她拖出，拉扯中造成她右手腕受傷、眼鏡損毀，男子倉皇逃離，警方則循線逮捕；法官依強制性交罪處有期徒刑4年，另傷害罪、毀損罪處有期徒刑3月、拘役30日。

依據判決書記載，一名正妹在網路上認識一名男子，她於110年1月下旬晚間答應男子邀約到貓空夜遊，在凌晨回家行經台62快速道路上，竟被男子要求嘿咻，她拒絕男子後，卻被逼交出手機，並且被載到新北市瑞芳區某山區，男子將車停路邊後，她被男子指侵及口交得逞。

事後，正妹又被載到桃園市蘆竹區，她見路旁有超商，要求男子返還手機，並讓她去上廁所，當她一進超商便趕緊向店員求救幫忙報警，然後跑去廁所躲起來，豈料，被男子發現，衝進廁所將她往拖出來，造成她右手腕受傷，眼鏡也被毀損；超商店員向男子告知已報警，就見男子倉皇開車逃走；警方到場循線也逮獲該男。

基隆地院審理，男子審理中坦承不諱，審酌男子為尊重女子性自主權，而對女子強制性交，其行為令人髮指，且影響女子身心健全及傷害，當女子向店員求救後，男子還傷害女子右手腕及毀損眼鏡，惡性非輕；法官依強制性交罪處有期徒刑4年，另傷害罪、毀損罪處期徒刑3月、拘役30日。