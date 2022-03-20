國寶級喜劇泰斗顧寶明昨(19)日因腸胃道出血導致心肺衰竭離世，享壽72歲；他曾演過真人版櫻桃小丸子的友藏爺爺，有著「國民爺爺」的稱號。顧寶明在2007年曾和張韶涵合作電視劇《公主小妹》，在劇中飾演對方角色「皇甫珊」的爺爺「皇甫雄」；而張韶涵昨得知顧寶明離世消息後，也發文喊「爺爺」悼念同戲前輩，並說：「我是你永遠的皇甫珊」，喚醒許多戲迷的時代眼淚。

台灣經典偶像劇《公主小妹》改編自日本漫畫家藤田和子的作品，由張韶涵、吳尊、辰亦儒、胡宇威等人主演，該劇在2007年播出時獲得超高人氣，甚至還紅到海外，包括在日本、韓國等地都受到歡迎，而顧寶明在片中飾演皇甫雄一角，是女主角張韶涵「皇甫珊（小麥）」的親生爺爺，兩人也因為這部片結緣。

顧寶明曾在《公主小妹》裡飾演張韶涵的爺爺「皇甫雄」。（圖／取自YouTube《GTV八大劇樂部》）

張韶涵曾在《公主小妹》裡飾演顧寶明的孫女「皇甫珊」。（圖／取自YouTube《GTV八大劇樂部》）

張韶涵昨日在微博發文寫下：「爺爺，我相信除了我之外還會有很多人想念您的。我是你永遠的皇甫珊，一路好走。」兩人過去合作《公主小妹》時有很多精彩對手戲，張韶涵飾演女主角皇甫珊，而顧寶明飾演她的爺爺「亞洲首富」皇甫雄，該劇也成為許多八年級生的回憶。

張韶涵人在大陸不忘發文懷念昔日同戲的前輩。（圖／取自微博）

張韶涵的發文公開後，也吸引許多當年的忠實劇迷留言：「願寶明老師一路走好」、「爺爺一路走好」、「滿滿的都是童年回憶呀」、「《公主小妹》真的是經典了」、「是當年的亞洲首富皇甫雄」、「永遠的珊珊跟爺爺」、「是最愛小麥的爺爺，以後皇甫珊讓我們來守護」。

1978年就出道的顧寶明演出作品多元，從華視《綜藝100》演出短劇嶄露頭角後，轉戰舞台劇場演出不少經典作品，包括表演工作坊、屏風表演班、果陀劇場皆倚賴他擔綱演出要角。電視劇除了《公主小妹》外，他也曾在真人版的《櫻桃小丸子》中飾演小丸子的爺爺「友藏」。顧寶明曾在1982年、1992年、2006年獲得金鐘獎及金馬獎等榮耀，近年仍在電影《消失的情人節》中飾演壁虎一角，演藝生涯堪稱有始有終。