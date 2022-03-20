國民黨青年部今(20日)邀請前副總統呂秀蓮演講，國民黨主席朱立倫也到場力挺。在演講的過程中，呂秀蓮被問及藍綠哪一黨「欺騙人民」會比較不能接受時，她直言，「任何欺騙都不能接受好不好」，呂秀蓮此言一出，立刻贏得台下熱烈掌聲。

呂秀蓮今天在演講的過程中，現場有民眾提問，「會不會覺得現在的執政黨也是在欺騙人民？解嚴之前的國民黨政府欺騙人民會讓人比較不能接受？還是解嚴後的民進黨執政當局欺騙人民會讓您更加無法接受？」

對此，呂秀蓮表示，「我覺得任何欺騙都不能接受好不好」，而呂秀蓮此言一出，立刻獲得台下一片掌聲。呂秀蓮也說，現在大家不能想像戒嚴時期的各種限制，但在言論自由之下，有權的人還做人民不喜歡的事情，那是監督的問題。

呂秀蓮認為，民主法治國家監督系統很重要，絕對不能一黨專政，一黨獨大也不好，「這幾年我甚至覺得只有兩黨也不夠好」，選舉的時候，兩個蘋果不夠香，大家在比爛的時候就很不好。呂秀蓮坦言，自己近來也曾認真考慮要有非常健全的三黨，因為多黨會泡沫化，而三黨可以人民有選擇；若是兩黨，運氣不好會比爛，而我們要的是最好的。