俄羅斯自2月下旬入侵烏克蘭，雙方激戰近一個月，也讓外界好奇戰爭會如何收場。資深媒體人吳子嘉20日分析認為，戰爭開打至今已經進入第二階段，將可以看到俄羅斯展現真正的實力，若俄軍日後攻下烏東城市馬里烏波爾，形同切斷西方對烏克蘭的海上援助，且俄軍若同時加強攻擊烏西地區的西方軍援路線，將會對烏克蘭非常不利，甚至可能變成打打停停，變成長期化的戰局。

吳子嘉20日在其主持網路節目「董事長開講」表示，戰爭開打至今，已經進入第二階段，第二階段開始後，將可以看到俄羅斯展現真正的實力。他指出，第一階段俄烏戰損比大約8：1，烏軍後續要維持戰果的話，必須持續靠反坦克和防空武器，但是這些武器存量卻不斷在下降當中，並不是在成長，因為俄軍正不斷攻擊烏軍武器彈藥庫。

吳子嘉說，俄軍已經開始有計畫的攻擊烏軍的後勤補給和攔截志願軍增援，因此，可以看到在烏克蘭東部馬里烏波爾地區，俄軍這2天已經取得很大的成就，因為烏克蘭在該地區一帶駐防的第36海軍陸戰隊步兵旅正遭到俄軍圍困，而馬里烏波爾若被俄軍攻下，那下一個被攻擊的城鎮，就會是奧德薩，而烏克蘭海軍總司令部正位於該處。吳子嘉解釋，俄軍若不攻下馬里烏波爾，就無法把烏克蘭的海岸線完全拿下，那烏克蘭就還有機會藉亞速海取得西方的海上補給。

吳子嘉進一步指出，在經過2周的調整，俄軍已經大量加強無人機的偵搜、監控，大大的彌補俄軍情報上的不足，對烏克蘭境內的城市作戰已經逐漸提升，並進一步投入更多戰術武器，諸如極音速飛彈等攻擊烏軍重要國防設施。且隨著俄軍在4月將從俄羅斯東部調兵補充兵力，投入新一批的步兵進入烏克蘭戰場，俄軍將改變作戰目標，不攻佔城市，而是捕捉和摧毀烏克蘭的軍事力量。

最後，吳子嘉強調，最近有歐洲的軍事專家分析，俄烏戰爭將可能演變成打打停停，因為隨著俄羅斯投入更多作戰資源及修正打法，就會變成長期化的戰局，但也不排除西方會派一些增援進入戰場，不過，若俄軍持續進攻烏東和烏南地區，並加強攻擊烏西地區的西方軍援路線，將對烏克蘭非常不利，且從整體戰力來看，是對俄羅斯有利的。