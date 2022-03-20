南投緣溪行森林營地。（Klook提供）

苗栗藍鵲渡假莊園。（Klook提供）

苗栗藍鵲渡假莊園。（Klook提供）

新竹愛上喜翁。（Klook提供）

知名旅遊平台Klook推薦3大奢華露營景點，包括南投緣溪行森林營地、苗栗藍鵲渡假莊園、新竹愛上喜翁都在熱銷之列。

Klook表示，位在新竹五峰鄉的愛上喜翁露營區，享受群山環抱、雲霧繚繞，在這片似雲若霧的仙境中，暫離城市的喧囂繁雜，營區內還種有上萬棵櫻花樹以及各式花卉，在這裡能與親朋好友感受最浪漫的氛圍，園區提供1泊4食方案讓旅客在露營的同時，還能享用精緻的下午茶及豪華海陸盛宴，另有獵人射箭體驗以及果醬DIY體驗。

苗栗的藍鵲渡假莊園擁有多種露營選擇，包括充滿童趣色調的小木屋、舒適愜意的露營車等，備受歡迎的體驗設施，包括落羽松推桿區、森活Golf體驗等，提供親子共享家庭時光，Klook限時優惠方案現折1200元起，入住顏色繽紛可愛的合掌村房型，不分平假日只要3200元起。

緣溪行森林營地擁有豐富的綠色生態環境，露營同時就能接觸大自然的美好，除此之外，園區內的豐富設施，如戲水池、氣墊遊具、兒童沙池、兒童遊戲區、生態池等，讓大人小孩都能盡情放電，即日起至4月30日於Klook預訂平日指定住宿，加碼贈送戰斧牛排或戰斧豬排1份，露營愜意的同時，還有美食饗宴，在夜晚以星空作伴、蟲鳴鳥叫的環繞下，享受短暫遠離城市塵囂的秘境。