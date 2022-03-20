俗話說「是驢是馬，牽出來溜溜」，烏克蘭戰爭爆發以來，見識到許多俄軍裝備的性能不足，相對的，同時也看到有些烏克蘭自製裝備表現的超出預期。烏克蘭的BTR-4型輪式裝甲車再次大顯神威，它的30公釐快砲在不到一分鐘內，先摧毀了俄軍的BTR-82A輪式裝甲車，再擊毀T-72B3M主戰坦克。

這段影片是BTR-4的車內紀錄器，據信戰場就是最危急的馬立波（Mariupol），而烏克蘭在當地的守軍應該就是頗受爭議的亞速營。

BTR-4的30公釐快砲採用遙控操作，光電攝影系統將外面的影像投放到車內的平板螢幕，射手只要發現可疑目標即可發射，其他的瞄準工作都由電腦進行，因此射擊反應速度特別快，射手還可以觸控來放大目標區域。

這輛BTR-4先是發現1輛BTR-82A輪式裝甲車，以連續射擊將其摧毀，之後在另一個路口看到烏克蘭步兵正在以輕武器圍攻一輛俄羅斯T-72B3M坦克，這輛BRR-4P也加入戰鬥，先是發射1枚反戰車飛彈(這部分不確定)，並連續射擊30公釐快砲，成功將其嚴重損壞。

這實在頗不可思議，按理說，主戰坦克的厚甲裝甲，應該是無法被30公釐快砲擊透的。或許它擊毀的是履帶、車輪、瞄準器或其他坦克外部設備，也可能T-72的裝甲已經過時。

傳說中的「基輔幽靈」MiG-29戰機可能不存在，但BTR-4的表現，絕對足夠使它成為「馬立波戰神」，同樣提振了烏克蘭守軍的士氣。