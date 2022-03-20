老家門口竟遭鄰居堆放回收物。（截自臉書《●【爆怨公社】●》）

清明節即將到來，民眾陸續開始返鄉掃墓。一名女網友卻表示，跟老公回老家掃墓，卻赫然發現自家門口被人當成資源回收場，堆滿雜物！一問之下才知是鄰居堆的，氣得她說「不小心火災是要算誰的？」。眾多網友看了直呼誇張，更建議原PO直接拿去賣掉可以賺一筆。

一名網友在臉書私密社團《●【爆怨公社】●》發文，表示清明節要掃墓，提前陪先生回老家看看，順便去祭拜公婆。誰知「結果沒看還好，一看整個風火風倒（台語），整個家門口被堆滿了滿滿的資源回收？！連進去都進不去？？」。

原PO表示，經詢問附近鄰居，得到訊息是已被陸續堆了一兩個月，而去堆雜物的人又剛好不在家，無法溝通，氣得原PO說「自己家堆不夠，堆到別人家門口是種常態嗎？」、「怎麼會有人把這個視為理所當然的？、「堆成這樣，改天不小心火災是要算誰的？」，更說自己就是恰雜某，但就是不喜歡別人亂佔用自己的家。

眾多網友看完也傻眼，建議原PO：「直接賣掉賺一筆，這東西可是放在我家門前呢」、「找其他回收的阿婆阿伯來收走就好，他們會很開心幫你清光光，跟他們說～以後看到直接幫忙清空就對了」、「報警！請環保局開罰！」、「這不算侵占嗎？ 直接報警不用客氣啦」、「先報警處理，如果警察說你們可以自行處理回收物，樓上有一樓的主意很好，請附近的回收阿婆來載並且以後有看到就直接收走」。