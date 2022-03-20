奧丁丁體驗熱銷TOP4阿里山水漾森林 。（奧丁丁體驗提供）

奧丁丁體驗熱銷TOP2宜蘭松蘿湖 。（奧丁丁體驗提供）

奧丁丁體驗熱銷TOP5宜蘭寒溪泰雅獵徑 。（奧丁丁體驗提供）

奧丁丁體驗熱銷TOP3宜蘭加羅湖。（奧丁丁體驗提供）

露營風氣大興，除了登山野營，奢華露營等各種露營方式都成為生活風格的展現，知名旅遊平台「奧丁丁體驗」統計，野營熱銷榜，台東嘉明湖野營、宜蘭松蘿湖等都在熱銷之列。

奧丁丁體驗熱銷TOP 1台東嘉明湖野營，因嘉明湖標高3310公尺，是地球上罕見自冰河時期遺留至今的冰斗湖，被譽為「天使的眼淚」，早期為布農族居住山林部落期間的重要道路，同時也是狩獵指標，清澈湖水在夜空下會映出月亮倒影，因此布農族祖先稱嘉明湖為「cidanumas buan（月亮的鏡子）」，沿途可欣賞森林、溪流、向陽山屋、黑水塘營地、奇岩稜線、高山草原等不同風景，也會途經向陽山和三叉山兩座百岳，可欣賞向陽大崩壁和關山大崩壁的震撼景色，秋冬造訪更有機會看見雲海。

熱銷TOP 2則是宜蘭松蘿湖野營，松蘿湖海拔約1300公尺，是位於雪山山脈北端的高山湖泊，因宜蘭氣候多雨，時常雲霧繚繞、靜謐恬靜，如同嬌羞少女戴上面紗，無法窺見其全貌一般，因此又被稱為「17歲少女之湖」，有著夢幻般的神秘美景，於湖畔紮營過夜，還可一次欣賞松蘿湖於早、中、晚截然不同的光影迷人變化，極受旅人歡迎。

熱銷TOP 3宜蘭加羅湖野營，加羅湖海拔約2220公尺，位於宜蘭縣大同鄉四季村、中橫北支線的加羅山區，坐落於中央山脈北段南湖大山和三星山的山地交會點，台大登山社於民國86年進行探勘時發現此地，並以加羅山將最大的湖泊命名為「加羅湖」，於湖畔野營可一次感受加羅湖於白天、夜晚的不同樣貌。此外，相傳遠古時代，有位仙女在梳妝打扮時，不小心打破桌上明鏡，碎片灑落於加羅山區，交織成為數眾多、美如幻境的湖泊群，且因其水質清澈、光線充足，因此擁有「散落的珍珠」美譽。

熱銷TOP 4則為阿里山水漾森林野營，海拔1815公尺，原為綠意盎然的柳杉林，在921大地震過後，因石鼓盤溪上游河道受阻而形成堰塞湖，杉木則因長期泡水而逐漸凋零，所形成的枯木群於水中倒映，造就此一遺世獨立的夢幻奇景。

熱銷TOP 5是宜蘭寒溪泰雅獵徑夜營，當地擁有日治時期所留下來的神社，以及充滿原住民圖騰的寒溪吊橋，四周眾山環繞，同時亦為寒溪泰雅族人的獵場，在山林中，泰雅獵人將帶領走訪傳統獵徑，沿途解說森林生態，分享原住民祖先打拚狩獵故事，接著進行採摘野菜與陷阱狩獵體驗，夜間將於山上紮營休憩，享受原始探索樂趣，以友善山林、親近環境的形式，學習泰雅獵人與自然和諧共存的崇敬之心，讓身心靈隨著旅程回歸大地。