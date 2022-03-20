房價飆漲讓許多人望房興嘆，就算有預算也難買到理想的房子，有網友上網抱怨，自己想在台南買一間公寓，結果被長輩叨念「年輕人要就買透天，不然會後悔」，不過透天價格更高，根本買不起，但不是買透天就會被嫌棄，也引發不少過來人的共鳴。

原PO在臉書社團「爆怨2公社」發文表示，自己想在台南歸仁附近買一間公寓，就被長輩說「年輕人要就買透天，不然以後你會後悔」，但自己衡量房貸認為自己能負擔得起就好，又被長輩回說「我們也都是買透天，拚一點就有了」，但現今透天價格連長輩也說太貴，讓他抱怨「現在只要不是買透天，老一輩聽到都很拷貝的感覺」。

貼文引起不少網友共鳴，「老一輩都愛透天，隔音好些，只怕遇到壞鄰居，以後人口會增加，房間才夠分」、「老人家的觀念就是有土斯有財，公寓土地是算平均持分，不是全部你的，只能說觀念不一樣」、「在南部，老人家都愛透天，我們住台南，買公寓也被靠北到不行」、「真的，然後一臉嫌惡的說大樓房子沒挑高，住了會有壓迫感喘不過氣」

有人則認為買透天已不能同日而語，「透天很好，如果可以我也想，問題就買不起啊」、「歸仁一戶透天要一千多萬，鬼才買的起」、「歸仁現在很貴喔，貴到你以為台南就在台北南部，連在一起那種」、「以前買透天價~現在2房平車都買不到了」。

還有網友奉勸原PO要量力而為，「我朋友買透天1000萬，貸800，現在除了1~5上班，六日兼差，連孩子都不敢生，老婆生病不能工作，他說快撐不下去了」、「買適合自己負擔得起的」、「只是生活型態、生活習慣的改變而已，不會後悔」、「沒電梯的透天，等老了以後剩下一樓能用」。