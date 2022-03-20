大陸航空業受疫情重創，大陸民航局官員指出，航空業受影響的持續性遠超預期，2022年首兩月旅客量較2021年整體進一步下滑，虧損已逾人民幣（下同）200億元。

香港經濟日報引述大陸民航局發展計劃司副司長張清表示，從疫情發生到2022年2月，全行業虧損累計超過2,100億元。相較疫前，航空公司的負債規模增長超過30％，機場企業更逾40％，疫情衍生風險在不斷積累，安全投入和保障能力下降。

另一方面，春秋航空2021年依靠補貼政策，成為大陸少數取得盈利的航空公司，但公司董事長王煜指出，當前市場較疫情爆發初期還要危急。

大陸航空業專家林智杰認為，Omicron對行業帶來巨大衝擊，行業的恢復率只剩下33％，若按照現有病毒的傳播速度，很難有根本性的穩步復甦。

大陸2月推出的新一輪的5項紓困政策，涵蓋財政補助、稅費減免、金融信貸、疫情防控等多方面措施。民航局還將協調相關部委落實政策，並督促中航油等爭取優惠，改善航空煤油銷售價格政策。