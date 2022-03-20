央行跟進美國聯準會（Fed）抗擊通膨，升息一碼，外資圈迅速剖析未來可能性，得出「今年還會再升息一至二次」結論，然只要升息步調不要超出預期，料無礙台股反攻氣勢，基於升息循環啟動，投資聚焦金融類股中以銀行為主體金控，首選中信金（2891）、兆豐金（2886）。

央行決議調升重貼現率一碼、至1.375％，是2011年6月以來首度升息，主要考量台灣物價通膨高於2％，內需服務業景氣逐步回溫，以及主要市場國家貨幣政策趨緊。凱基投顧預期，央行升息一碼將使台灣銀行業利差提升雨露均霑，尤其新台幣放款與孳息資產較多的銀行受惠程度會更高，預期淨利差平均將提升四至六個百分點。

美銀證券直指，央行的積極升息舉措，促使美銀對台灣銀行業毛利加溫預期提前，由2023年初提早到2022年底；美銀認為，銀行重新評價（re-rate）往往比實質貸款利率變動速度更快，由於現正關注基準利率上升，貸款利率將隨之向上，預計銀行業評價將得到堅實支撐。考量兆豐金對利率敏感與以銀行為中心的特質，美銀證券將推測合理股價拉升到41.87元，同步看好中信金、推測合理股價預期32.3元，雙雙給予「買進」投資評等。

凱基投顧說明，因上海商銀、兆豐銀、中信銀與Fed基準利率連動之外幣放款分別達43％、22％、19％，預計Fed每升息一碼，將提升淨利差增加2.5、1.7與1.6個基點，對2022年獲利將提升3.3％、2％、1.2％，優於其他國銀同業。