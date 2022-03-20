台中市消防局強調，該局隊員等明天早上再度申請直升機吊掛救援。（民眾提供）

谷關再發生山難意外！溯溪團3男2女今天到台中和平區八仙山的十文溪溯溪，其中1名男隊員在瀑布攀爬時滑落摔傷，卡在峭壁受困。台中市消防局表示，隊員報案救援並申請空勤總隊直升機支援吊掛，卻因山區天色昏暗，直行機繞行3趟仍無法吊掛；隊員20日晚上留守現場陪傷者與友人，21日再繼續申請直升機救援。

消防局指出，20日中午接獲民眾報案，和平區馬崙山登山口往十文溪方向，有1名男子滑倒左側髖骨受傷。台中市消防局派出谷關、和平分隊8人、山難搜救義消5人、林務局麗陽工作站2人前往，由谷關分隊小隊長陳奕瑞帶隊前往，並於今天傍晚找到傷者。

消防局表示，該局申請空勤直升機支援，直升機飛抵山區因需預留返航安全作業時間，只好暫停飛行任務，意外地點在瀑布峭壁上需過溪走鐵線吊橋；消防隊員先將傷者移置平緩空曠處。

台中市消防局強調，該局隊員等明天早上再度申請直升機吊掛，待救者1人及陪同者，就地生火避難，等待明天再上山救援脫困。