從高中到大學，政治大學大二前鋒王凱裕已經連續4年和所屬球隊打下兩大學生聯賽冠軍，20日他在110學年富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開男一級冠軍賽單場投進5記三分球，以22分、6籃板數據，勇奪冠軍賽MVP，是他首度獲得這座個人獎肯定。

王凱裕上半場就進帳18分，助隊奠定20分領先勝基，從高中後兩年和能仁家商在HBL完成2連霸，到大學和政大創造2連霸王朝，已經連續4年和所屬球隊嚐到冠軍喜悅，卻是第1次拿到MVP，他說：「其實冠軍是我唯一的想法，個人獎不是重點，但可以獲得MVP，我想也是對自己的認可，也很感謝隊友幫忙。」

在政大教頭陳子威眼中，王凱裕就像顆「勁量電池」，總是展現出不疲累的樣子，來用他的活力、熱情感染全隊，加上和游艾喆的「艾裕連線」常常展現出絕妙好球，總能給球隊帶來正面能量。

政大實現連霸美夢，陳子威坦言在面臨傷兵及一些無法想像的問題，確實是得來不易的冠軍，全隊好好詮釋了政大團隊籃球文化的模樣，每個球員都為團隊榮耀無私付出，讓他很感動。