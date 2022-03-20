陳浩民（左）飾演獨孤仲平一角。（LiTV、艾迪昇提供）

陳浩民與老婆蔣麗莎非常恩愛。（LiTV、艾迪昇提供）

由「不老男神」陳浩民攜手韓星秋瓷炫、袁文康、林子聰等硬底子演員主演的古裝偵探劇《長安三怪探》即日起在LiTV全套播出，《長安三怪探》播出後獲極大迴響，粉絲紛紛對劇中每個案件「兇手是誰？」掀起超狂猜測，討論盛況可比《華燈初上》不。

日前男主角陳浩民接受LiTV專訪，得知劇在台播出，陳浩民表示接演這部作品時很開心：「我在戲裡飾演獨孤仲平，獨孤仲平有個特別的能力，他懂得通過細微反應讀出別人的心思！其實這個角色挺符合真實的我，當然本色出演也正是挑戰自我的好機會，因此格外喜愛！」

聊到古裝，陳浩民雖然覺得辛苦，但也已經習慣，「拍《長安三怪探》最苦的應該是背台詞，因為合作演員來自大陸、香港與韓國的瓷炫，一開始大家語言不通，所以前期要做足溝通與準備，不只要熟記自己的台詞，就連對方的台詞也得記下來，我記得有一次，劇本整整3頁紙，得在半小時把6000字背下來，根本考驗自己的功力，學校畢業後，大概就這次背得最快、最緊張了吧！不過也因為這樣，彼此多了交流，劇組感情變得很好了！」

聊到永遠的「六師弟」林子聰，陳浩民早就把他當親弟弟看，「我跟子聰真的合作很久，應該合作超過10多次有了吧！所以默契很好，常常一個眼神、一個動作，就能知道對方下一步的想法，我們私下喜好也有不少相同之處，像我們都愛看足球，也愛吃美食，記得拍《長安三怪探》的地點在象山影視城，旁邊就是個漁港，我們樂得一直吃海鮮，拍戲過程，天天一定會有一餐吃海鮮，蠻過癮的」。

日前王晶導演的電影《新版倚天屠龍記》上映，媒體紛紛延伸相關報導，其中有報導指出當初《倚天屠龍記》電視版，張無忌一開始是屬意當時29歲的陳浩民擔綱，只是他因檔期無法配合而由吳啟華接任，面對曾詮釋金庸筆下的段譽，以及濟公、孫悟空、哪吒等神仙級人物，問陳浩民哪個角色最有感情？「這個問題很難回答也很好回答，每個角色對我而言，都有不可抹滅的感情，很難硬去分出哪個角色更有感情，不過如果大家對這幾個角色都很有印象，我想代表著我就成功了，希望這些角色陪伴大家度過很棒的時光！」

陳浩民私下愛家又寵妻，加上陽光般微笑的不老童顏，成為大家心中最佳男神代表，甚至不少是從學生時期到已成家立業的鐵粉支持，他謙虛地說，自己能有今天的成就，粉絲絕對是最大鼓勵，能陪著大家一起長大到變老，他甚感幸福！他也表示，疫情之前就常到台灣，尤其經紀公司艾迪昇在台灣，來這裡就像回第二個家，「我很想念如家人般的伙伴、粉絲跟好吃的小吃，期待我們快快見面！」