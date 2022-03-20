昨天自由市場最大咖球員柯瑞亞(Carlos Correa)震撼前往雙城，簽下3年1.053億美元合約，這也出乎大家的預料，因為柯瑞亞休賽期一直都在尋求長年大約，而為什麼雙城能殺出重圍得到他，大聯盟官網報導表示和洋基之前啟動的交易有關，等於是洋基「助攻」了雙城！

大聯盟官網指出雙城之所以有簽柯瑞亞的錢，和前幾天與洋基交易有關，雙城送出捕手羅特維德(Ben Rortvedt)、內野手奇納法勒法(Isiah Kiner-Falefa)、三壘手唐納森(Josh Donaldson)，換來桑契斯(Gary Sanchez)和厄薛拉(Gio Urshela)，他們讓洋基吃掉唐納森剩下的2年5000萬美元。

而雖然柯瑞亞簽下的3年約前2年都可逃脫，但因雙城已備妥2017年選來的游擊接班人(Royce Lewis)，所以若柯瑞亞提前跳脫，對雙城來說損失可能不大。此外他們還得到即戰力厄薛拉，預計會幫球隊鎮守三壘大關，30歲的厄薛拉或許比36歲的唐納森更加堪用。

此外洋基目前還是有可能尋求洛磯「故事哥」史多瑞(Trevor Story)，昨天據名記者海曼(Jon Heyman)報導，史多瑞將會在4隊裡面做出最後選擇，其中包括巨人、紅襪與另外2支潜在球隊，且將會在短時間內決定去向，其中或許就還有洋基，不過海曼認為史多瑞投奔紅襪的可能性最大！

MLB》神鱒回歸敲雙安 暌違306天再與大谷聯手
MLB》歐提茲槍擊案真相：毒梟嫉恨買凶殺人
#雙城 #洋基 #柯瑞亞 #唐納森 #厄薛拉