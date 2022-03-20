昨天自由市場最大咖球員柯瑞亞(Carlos Correa)震撼前往雙城，簽下3年1.053億美元合約，這也出乎大家的預料，因為柯瑞亞休賽期一直都在尋求長年大約，而為什麼雙城能殺出重圍得到他，大聯盟官網報導表示和洋基之前啟動的交易有關，等於是洋基「助攻」了雙城！

The Twins are set to compete in 2022 after signing Correa and winning the trade with the Yankeeshttps://t.co/pwWFBBwZ0z — ClutchPoints MLB (@ClutchpointsMLB) March 19, 2022

大聯盟官網指出雙城之所以有簽柯瑞亞的錢，和前幾天與洋基交易有關，雙城送出捕手羅特維德(Ben Rortvedt)、內野手奇納法勒法(Isiah Kiner-Falefa)、三壘手唐納森(Josh Donaldson)，換來桑契斯(Gary Sanchez)和厄薛拉(Gio Urshela)，他們讓洋基吃掉唐納森剩下的2年5000萬美元。

而雖然柯瑞亞簽下的3年約前2年都可逃脫，但因雙城已備妥2017年選來的游擊接班人(Royce Lewis)，所以若柯瑞亞提前跳脫，對雙城來說損失可能不大。此外他們還得到即戰力厄薛拉，預計會幫球隊鎮守三壘大關，30歲的厄薛拉或許比36歲的唐納森更加堪用。

Yankees and Astros likely have an edge in Trevor Story pursuit as he’d play SS in either place. Two good choices since they are also winning teams. Yankees are definitely in whereas they really weren’t in on Correa. Prefer Story. — Jon Heyman (@JonHeyman) March 19, 2022

此外洋基目前還是有可能尋求洛磯「故事哥」史多瑞(Trevor Story)，昨天據名記者海曼(Jon Heyman)報導，史多瑞將會在4隊裡面做出最後選擇，其中包括巨人、紅襪與另外2支潜在球隊，且將會在短時間內決定去向，其中或許就還有洋基，不過海曼認為史多瑞投奔紅襪的可能性最大！