近日推特上瘋傳一張「黑色漩渦圖」，詢問大家看到什麼數字？測試眼睛的對比敏感度，引起網友熱烈討論，有分析指出，若根本看不到數字，或只看到少於3個數字，可能是青光眼或視神經疾病的早期徵兆，眼科醫師則表示，對比敏感度下降可能跟5大眼疾有關，若有相關症狀最好就醫檢查。

有網友在推特上貼出一張圖，從圖中可見充滿黑白紋路的圓形漩渦，中間隱約有一組反白的阿拉伯數字，該名網友詢問有看到數字嗎？這張圖近日在網路上被瘋傳，結果每個人的答案都不太一樣，引起熱烈討論。

多數人都回答看見「45283」，也有少數只看到中間3個數字「528」，還有眼尖網友發現左右兩旁暗藏了「3」、「9」兩個數字，7個完整數字應該是「3452839」，有人建議以縮圖查看圖像，更容易看到數字。

眼科醫師鐘珮禎在粉專表示，這張圖跟眼睛的對比敏感度（contrast sensitivity)有關，檢測是否能夠分辨物體和其背景，簡單來說就是能夠分辨黑白或是明暗的能力，例如在霧霾中或燈光昏暗的夜間開車時難度較高，這時就需要有更佳的視覺對比敏感度。

至於對比敏感度下降，可能跟白內障、視神經病變、青光眼、黃斑部退化、糖尿病視網膜病變等眼疾有關；此外，弱視、任何眼球的外傷或是曾接受過傳統的近視手術，都可能造成眼睛對比敏感度下降，如果已經戴上了適當的眼鏡（包括老花、近視、散光），在適當的光源及距離下，眼睛也沒有特別疲勞，還是看不到數字，建議找專業的眼科醫師檢查。

DO you see a number?



If so, what number? pic.twitter.com/wUK0HBXQZF — Benonwine 🇺🇦 (@benonwine) February 16, 2022