深圳市新冠病毒肺炎疫情防控指揮部發布通告稱，深圳已完成3輪核酸檢測，基本實現社會面清零，從明(21日)起有序恢復社會生產生活秩序。在交通方面，公共交通、地鐵全面恢復運行，確保產業鏈供應鏈安全穩定，確保群眾正常生產生活平穩有序。但社區與公共場所管控仍需加強，非生活必需密閉場所、學生兒童托管機構仍暫停開放，不舉辦大型活動，嚴控群聚。

深圳市微信公眾號@深圳發布的通告指出，將繼續加強社會面疫情防控。首先，深圳市福田區尚未實現社會面動態清零的部分區域，其管控措施將由福田區疫情防控指揮部根據疫情形勢另行公告。

其次，繼續加強社區小區管控。全面加強社區小區、城中村圍合管理，嚴格落實測溫、亮碼、戴口罩等防控措施，落實「掃場所碼+電子哨兵」等要求，進出須憑48小時核酸檢測陰性證明。

此外，公共場所繼續加強管控，非生活必需密閉場所繼續暫停開放。學生兒童托管機構、線下教育培訓機構等繼續暫停服務，各類餐飲機構堂食按50%限流開放；農貿（集貿）市場、藥店、批發市場、商場超市等重點場所在嚴格落實測溫、掃碼、限流、保持1米間距等管控措施的前提下有序開放。進出各類公共場所、乘坐公共交通工具等須憑48小時核酸檢測陰性證明。

聚集性活動原則上暫不舉辦大型活動、論壇等，嚴控群體性活動，減少人員聚集。市民少出門、不串門、不紮堆、不聚集。

此外，在遵守防疫政策，嚴格落實疫情防控措施的前提下，保持正常的生產經營活動。