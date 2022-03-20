突尼西亞的民防官員表示，上星期五發生一起難民船隻的翻覆事故，死亡人數已上升至 20 人，其中大多數是敘利亞人，他們試圖穿越地中海，前往義大利。

半島電視台(Aljazeera)報導，突尼西亞海岸警衛隊在周五先發現12具遺體，之後又找到了8具遺體，搜索仍在進行中。

非洲長期的動亂與天災，數十萬非洲各國的人們想辦法到突尼西亞和鄰國利比亞，然後尋找渡船穿越地中海，前往歐洲謀求生路。然而這些難民船大多不安全又超載，翻覆、觸礁的消息時有所聞。

2 月下旬，來自9個不同非洲國家移民和難民，在試圖抵達歐洲前，他們的渡船突尼斯海岸傾覆後，多數人溺水身亡。

本月早些時候，突尼斯東部海岸發現了4個非洲移民和難民的遺體，他們可能在越過阿爾及利亞邊境後，就死於寒冷或飢餓。

聯合國難民署難民署表示，2021年約有1,300名移民和難民，在地中海中部路線上溺水或失踪，使其成為世界上最致命的移民途徑。

國際移民組織估計，自2014年以來，已有超過18,000名移民和難民，在試圖前往歐洲的路上就死亡或失踪。