夯台劇《華燈初上》前(18)日上架全新第三季，糾纏兩季的「誰殺了蘇媽媽？」謎團解開，真兇也隨著一集集劇情呼之欲出；做個有品看劇人都應知道，不爆劇情雷才能維護別人看戲樂趣。女神主播吳宇舒今(20)日就分享了她的無雷追劇心得，覺得猜兇手的過程比知道結果更有樂趣。

吳宇舒今(20)日在IG分享了一張日常美照，畫面中她一頭招牌側梳秀麗波浪長髮，身穿潮感十足的黑綠色上衣，前臂部份有袖但上臂雪肌無袖露出，右肩往左胸斜下剪裁做出結形，左肩帶則是背心感覺的不對稱設計，下擺從裙口稍微放出有隨興感；短裙是白底黑藍豎橫條紋俐落有型，讓下方稍微露出的絕對領域美腿更顯俏麗，臉上的微笑搭配時尚穿搭更顯女神範。

吳宇舒寫道：「看完 #華燈初上 不怕被雷打到了！—以下無雷，回文也別爆雷—週五還沒下班前，就有朋友已經知道結局。才兩三小時怎麼可能看得完八集呢？原來是快轉看完第三季，也有人直接看最後一集。對我來說，觀影的樂趣來自於過程。也許早想到兇手，但中間就是會遲疑、會猜錯，這樣追劇才有意思啊！」網路上有些無聊人士，得知戲劇結果就到處爆雷，破壞別人看戲樂趣，她富有智慧地破解了這種「結果論」迷思，但爆雷終究是沒公德心的行為。

網友回應給讚：「最近好像大家都在追相同的劇」、「已追完」、「香甜迷人」、「水尬」、「我不知道兇手是誰，但我知道誰是“少男殺手”(笑)」、「慢慢看，很討厭愛雷人的，所以都少用網路」、「一定要堅持第一集看到最後一集啊」、「這條條紋短裙好久沒有在播報的時候穿了」、「想看宇舒客串演戲」、「其實...我只有看第三季的最後兩集(笑)」、「我也喜歡慢慢看完」、「我都累積然後熬夜看很多集，夜深人靜才有追劇的精神啊」、「想知道主播上衣的牌子」、「宇舒也追劇啊？（宇舒：我美劇掛的）」、「身材好隨便擺姿勢都美極了！」，各種互動。