大聯盟最後一尾大咖球員終於找到下家，據大聯盟官網報導，洛磯「故事哥」史多瑞(Trevor Story)確定轉投紅襪，簽下6年1億4000萬(約台幣39.7億)合約，這和昨天大聯盟記者海曼(Jon Heyman)預測的一模一樣，他分析紅襪最有可能成為他的下家！

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Trevor Story, Red Sox reportedly agree to a six-year deal with an opt-out, per @MLBNetwork Insider @JonHeyman. pic.twitter.com/Jf1lnqYtjO — MLB (@MLB) March 20, 2022

昨天海曼表示，史多瑞將在4隊裡面做出最後選擇，其中包括巨人、紅襪與另外2支潜在球隊，且會於短時間內決定去向，更直言紅襪是史多瑞最有可能的去處，如今他的預言成真，而自由市場大咖球星幾乎都確定去處，僅剩大都會外野康佛托(Michael Conforto)。

史多瑞在休賽期成為自由球員，是市場第二大咖游擊手，第一是昨天與雙城簽約的太空人柯瑞亞(Carlos Correa)，而史多瑞搶手程度不輸柯瑞亞，據傳洋基、紅襪、太空人、巨人等隊都有意爭搶，不過最後還是由紅襪拿下這場爭奪戰勝利。

Infielder Trevor Story and the Boston Red Sox are in agreement on a six-year, $140 million contract, sources confirm to ESPN. After looking at multiple structures with multiple teams, Story gets big money from the Red Sox — and an opt-out after four. Another big bat for Boston. — Jeff Passan (@JeffPassan) March 20, 2022

史多瑞的6年長約在第4年可選擇跳脫，這可能是吸引他的優渥條件。不過紅襪陣中目前已有當家游擊手波格茲(Xander Bogaerts)，所以很有可能將史多瑞移防至二壘，而這也許是一大賭注，因為史多瑞進入聯盟還未守過游擊以外位置，但如果順利，他將與波格茲組成強悍黃金二游連線！