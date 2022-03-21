德國力促歐盟 與美重啟自由貿易談判 00:002022/03/21 工商 陳穎芃 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 德國財政部長林德納（Christian Lindner）近日鼓吹歐盟盡速與美國重新協商《跨大西洋貿易與投資夥伴協議》（TTIP），以免烏俄戰爭繼續打擊歐洲經濟。他表示：「我們應重啟跨大西洋自由貿易談判，尤其在烏克蘭危機爆發後，更加突顯自由貿易在盟國之間的重要性。」 德經濟部長訪卡達與阿聯 尋俄天然氣替代供應源 立陶宛籲歐盟取消中歐峰會逼中方選邊站 德學者指想法幼稚 #德國 #歐盟 #貿易談判 #跨大西洋 #財政部長 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 歐盟領袖峰會 擬設烏克蘭團結基金 04:102022/03/20 話題觀察 歐盟下週領袖峰會 討論設立烏克蘭團結基金 04:492022/03/19 國際 促降俄烏衝突外 還要看美方真實立場 04:102022/03/20 焦點新聞 陸港觀盤－聚焦新能源領域 長期投資價值旺 04:102022/03/19 全球財經 強生一句話惹怒全歐洲 網友笑稱英國根本先知 15:562022/03/20 政治 歐盟未取得共識 全球最低稅負制延後上路 15:242022/03/18 財經 社評／北京應調和俄羅斯與歐盟 04:102022/03/19 焦點新聞 俄軍攻擊烏國平民避難所 歐盟強烈譴責將追究責任 03:252022/03/18 國際 烏控俄戰車含德製零件 博世停止對俄出貨 11:302022/03/19 國際 歐盟官員：北京考慮軍援俄羅斯 歐掌握可靠證據 08:412022/03/20 國際 將烏克蘭抗俄比作英脫歐 強生一席話惹怒全歐洲 14:002022/03/20 國際 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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