德國財政部長林德納（Christian Lindner）近日鼓吹歐盟盡速與美國重新協商《跨大西洋貿易與投資夥伴協議》（TTIP），以免烏俄戰爭繼續打擊歐洲經濟。他表示：「我們應重啟跨大西洋自由貿易談判，尤其在烏克蘭危機爆發後，更加突顯自由貿易在盟國之間的重要性。」