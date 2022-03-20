有名陸男子上網買鱷魚料理，朝脖子一刀砍下，鱷魚竟然動了，嚇得他趕緊跳開。（翻攝自沸點視頻）

有名大陸買家在某生鮮網上買條鱷魚，該生鮮網平台表示「已去掉內臟」，於是便請廚師拿起菜刀，一刀砍在鱷魚後頸部位置，豈料，鱷魚竟動起來到處亂竄，嚇得該名廚師跳上流理台逃命；大陸網友則表示「絕對新鮮」、「這刀都沒用勁吧」，不過也有多數網友質疑影片中的鱷魚本身是活的，為了做又衝流量而拍的影片。

微博「封面新聞」有部8秒影片，影片中有條頭套黃袋子的鱷魚，是買家在某生鮮網買的整條鱷魚，平台表示已去掉內臟，不會復活了，於是於是一位大陸廚師拿著鱷魚尾巴，拿著大把菜刀，往鱷魚腦袋後方約頸部位置，用力一刀砍下去，豈料，下一秒鱷魚竟動起來四處亂竄，該廚師嚇得趕緊跳上流理台。

影片一出，大陸網友紛紛表示「那一刻，感覺廚師靈魂都被嚇出竅了」、「說明還是新鮮的，神經系統還很完整還有活性」、「太嚇人了，看得我一身雞皮疙瘩」、「maya，真嚇人，嚇得腿軟」、「居然有賣鱷魚，好神奇」、「果然窮限制我的想像」、「絕對新鮮」、「這刀都沒用勁吧」；不過也有多數大陸網友表示，質疑該影片認為廚師事先知道鱷魚是活的，為了衝流量做的秀。