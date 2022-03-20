俄烏戰爭進入第4周，俄羅斯軍隊動用「匕首（Kinzhal）」高超音速彈道飛彈打擊烏克蘭軍事目標，引發各國高度關注。前國安會副秘書長楊永明認為，俄軍動用該型飛彈，是希望能夠增加對烏克蘭的壓力，實現以戰逼降的目的，讓烏克蘭在談判接受俄方的條件。同時，楊永明分析指出，戰爭可能還會在持續一段時間。

楊永明20日在政論節目《TVBS戰情室》中表示，戰爭進入第四周，未來會有4成的機會雙方能夠和談並簽屬協議，但也有4成的機會戰爭會長期化，有1成的可能是俄羅斯會敗退，還有1成的機率是戰爭會擴大。他分析，俄羅斯得用匕首飛彈，是要進一步促成談判，也就是透過加大力道以戰逼降。

楊永明指出，目前談判中提出的這些條件都還是浮動的，雙方比較沒有共識的，是克里米亞和烏東兩省的法律地位；反納粹的部分沒有什麼大問題；而中立是最可行的，也就是若普丁稍微退讓，讓領土承認問題浮動，換取烏克蘭承諾中立，「現在用匕首飛彈，就是要加大壓力」。

楊永明分析，美國對中國大陸下功夫，就是要切斷可能的，或已經存在的對俄援助，讓俄羅斯無法達成以戰逼降的目標，並使戰爭延長來拖累俄羅斯。而透過最近的幾次談判情況來看，戰爭大概還會再持續3到4個禮拜。