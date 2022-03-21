美國南部阿肯色州（Arkansas）一場車展19日發生槍擊事件，一名或多名槍手向參加車展的人開槍，造成一人死亡，至少24人受傷。

阿肯色州警方發布聲明稱，當局正在調查19日傍晚發生在杜馬斯鎮（Dumas）的這起事件，「參加當地一場車展的人群遭到開火掃射，造成一人死亡，至少24人受傷」。

聲明說，一名嫌疑犯已被拘留，但警方正在搜查「其他可能向人群開槍的人」。

哥倫比亞廣播公司（CBS）在當地的一家附屬電視台報導，警方稱傷者中有兒童。