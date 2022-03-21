阿肯色州車展發生槍擊事件 1死24傷 07:082022/03/21 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國南部阿肯色州（Arkansas）一場車展19日發生槍擊事件，一名或多名槍手向參加車展的人開槍，造成一人死亡，至少24人受傷。 阿肯色州警方發布聲明稱，當局正在調查19日傍晚發生在杜馬斯鎮（Dumas）的這起事件，「參加當地一場車展的人群遭到開火掃射，造成一人死亡，至少24人受傷」。 聲明說，一名嫌疑犯已被拘留，但警方正在搜查「其他可能向人群開槍的人」。 哥倫比亞廣播公司（CBS）在當地的一家附屬電視台報導，警方稱傷者中有兒童。 賣場偷遍「火鍋全餐」男賊囂張嗆店員：報警就報警 福島規模7.4強震 重啟核電遇阻 #車展 #發生 #24 #阿肯色州 #槍擊事件 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 3月以來陸累計新冠感染者逾2.9萬遍及28省份 17:292022/03/19 兩岸 連3日好天氣！ 下周這天鋒面報到「雷雨炸全台」 21:422022/03/18 生活 台南六甲垃圾掩埋場 工人右手捲入機器 04:102022/03/19 地方新聞 太驚悚！俄在烏克蘭上演同1套劇本 這國人嚇壞了 10:482022/03/19 國際 歐盟領袖峰會 擬設烏克蘭團結基金 04:102022/03/20 話題觀察 李鎮宇專欄－俄烏戰爭引發連鎖政經風暴 04:102022/03/20 財經要聞 議員批吃火鍋也能吃到「慶記」 陳其邁：追究到底 嚴懲歹徒 17:302022/03/20 政治 中美論譠社》「民主聖戰」就是災難（張文基） 18:222022/03/20 海納百川 柯文哲當著侯友宜面喊「這句」 港媒驚：藍營2024麻煩大了 14:272022/03/19 政治 發生火災雇主可實施減班休息 勞動部函釋 16:092022/03/18 生活 專家：投保癌症險 把握兩原則 04:102022/03/18 投資理財 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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