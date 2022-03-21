新濠國際主席何猷龍家族旗下的黑桃資本與中銀香港資管共同發起特殊目的收購公司（SPAC）黑桃亞洲，該公司20日向港交所遞交上市申請，成為香港第11家入表的SPAC。

香港經濟日報報導，瑞銀為黑桃亞洲SPAC的獨家保薦人，亦是瑞銀至今第三個在香港擔任SPAC上市保薦人的項目。

黑桃亞洲表示，計劃集中大中華區的娛樂、生活方式及醫療保健行業，專注於智能技術、品牌產品或服務，以及媒體高速增長的公司。文件指出，擬尋找能從創辦人及管理團隊的綜合網路、知識及經驗中受益的SPAC項目。

香港SPAC制度上路不到3個月，已有11個項目申請。瑞銀全球投資銀行部副主席兼大中華區總裁李鎮國表示，香港投資者對SPAC的興趣較預期理想，但目前已遞交申請的SPAC都屬早已籌備。

李鎮國估計，全年約有10至15家SPAC在香港上市，未來數月SPAC申請數目將視市場情況和已上市的SPAC併購進展和結果。