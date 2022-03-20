張宇近日重返歌壇推出新歌〈我們盡力了〉獲好評，是他與妻子十一郎共同創作的結晶，兩人自12歲相識，17歲談戀愛，攜手寫下許多膾炙人口的情歌，兩人也用歌曲記錄人生，最能見證兩人愛情的作品是〈月亮惹的禍〉，而十一郎剛生完小孩，正好是張宇工作最忙碌時刻，兩人差點釀成婚姻危機，而誕生了〈囚鳥〉。

張宇與十一郎結婚25年，育有兩子，兩人最具代表性的歌曲是〈月亮惹的禍〉，張宇說，他們1997年偷偷結婚，沒有讓媒體知道，有一天她在加拿大被發現懷孕了，於是決定用這首歌來公布喜訊。他笑說當時低調到「唱片公司也不知道，我們沒有婚紗，沒有宴客，只有請家長，戒指還因為遭小偷被偷了！」

張宇即將推出新歌〈仰望〉。（粘耿豪攝）

兩人隔年生下大兒子，感情卻陷入低潮，因為張宇正值事業巔峰，海外商演、節目邀約不斷，沒時間陪伴十一郎，她每天在家帶小孩不，覺得孤單、累積了憂鬱，而寫出〈囚鳥〉、〈荒廢〉。張宇察覺不對勁立馬挽救，「我從那時候開始要求自己去跟她談話，了解她心裡的觀點，如果不在台灣，我一回飯店就打長途電話給她。」

他坦言一開始是強迫自己刻意打電話，後來習慣成自然，「習慣告訴她我人在哪裡、我在幹嘛，她就會安全感，有時我講錯話她糾正我，會有小小爭論，生活就是這樣。」被問到經營婚姻的秘訣，張宇說，就是每天談心，現在「每天早上一起喝個咖啡、談一下話，話題不可以是柴米油鹽醬醋茶，要講心裡話，媲如看劇或聽到一首歌的感動，讓彼此的心靠近一點。」

兩人之間沒有秘密，也不需要儀式感，對張宇來說，十一郎天天都帶給他驚喜，他印象最深刻的是，「她瘋石頭的時候，收集了很多奇形怪狀的石頭，有一天突然舖在枕頭下面，我一打開都是石頭，我就跟石頭睡在一起，這就是她的童心！」十一郎個性浪漫，還會親手做鵝梨帳中香，一邊喝茶，一邊點香叫他聞，生活充滿樂趣。

有趣的是，張宇也想製造驚喜回饋對方，但通常都會造成反效果，「我曾因她生日送她金飾，先拿出玫瑰金耳環，她看了看說謝謝就收下，等一下我又拿出金項鍊，因為我買一整套的」，她回了句「沒有人這樣送東西，而且你根本不知道我喜歡什麼」，他這才看出她其實不喜歡，「她有她的美感，我一直到現在都抓不到她的美感」，所以最好的方式是他把所有錢都交給她掌管，由她自行選購禮物。

張宇1993年出道，唱紅〈用心良苦〉、〈月亮惹的禍〉等金曲，也擔任《超級星光大道》等選秀節目評審。他3年半前有感於工作太累，快被壓榨乾了，而暫別歌壇，回歸家庭享受天倫樂。他笑說，現在煩惱的都是一般爸爸的日常，大兒子又高又帥，他樂見兒子當藝人，「但是我的孩子並沒有很想，他現在學視覺設計」；小兒子將於4月赴美唸美國廚藝學院（CIA），他最近就煩惱要幫兒子買什麼保險。

他也分享「即使他要錯了，也會讓他錯」的爸爸經，他曾帶大兒子去打高爾夫球，大兒子想買球竿，他卻要求兒子用自己的紅包錢買，「我知道他沒有那麼愛打，我不但沒有阻止，還慫恿他買最貴的，後來他花了一萬多塊，買了不久果然就不玩了，我就告訴他要清楚知道自己需要的東西才買，他為這件事還哭了。」

張宇將於3月25日推出新歌〈仰望〉，被問到接下來的目標，他豁達說：「不要有目標，想要唱就去唱，想出單曲就出，想去打球就去打球。」他沒有預期何時辦演唱會，也沒設定幾歲退休，「隨時可以退休，隨時都可以繼續做」，未來理想狀態是「隨心所欲不逾矩」。