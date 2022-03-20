人氣網美「迷路班比」五官深邃身材性感，曾在直播平台成為百萬級女主播，2017年她曾遠赴歐洲義大利和瑞士，忍著零度氣溫穿比基尼，為拍出絕美寫真「愛水不怕流鼻水」。迷路班比除經常大方PO出辣照外，也不吝分享能「拍起來美美」的撇步，日前她所分享的「免修圖腿長」教學圖，就既畫面賞心悅目又富參考價值。

迷路班比日前在IG分享了一組美照，畫面中她站在一個寬闊的陽台空間中，背後白色系窗框搭配大片透明玻璃，有點溫室感覺的格局適於取景；班比頭頂潮版有層次的清湯掛麵短髮，身穿淺灰格紋性感短裙套裝，內搭白色小可愛露出俏麗小蠻腰，修長美腿腳踩長筒運動風白靴；本身的身材已經相當纖細美觀，但首張照片她還誇張斜倚在窗台上，有如麥可傑克森「45度傾斜」的側躺版，斜直立的姿勢更顯身形拉長。

班比寫道：「免修圖腿長的不科學小tips：1.開廣角；2.腳放到斜下方；3.身體往後微傾斜。恭喜妳～拉到歪掉的大長腿get（得到了）」；第二張照片她舉起一手遮陽，一腿直、一腿彎的搭配相當有型；第三張是一腿前、一腿後的撥髮走秀風；第四張則是帶點「JoJo立」感覺的俏麗版內八字腿，張張都可作為炫耀美腿的姿勢參考。

提供品牌新衣的好友「安寶」說：「寶貝，結果你沒有告訴我裙子合不合腰(笑)直接給我美照轟炸(愛心)」，樂天女孩巫苡萱說：「這套好好看」；網友讚道：「這套裝好看欸」、「麥可(笑)」、「美的冒泡」、「#可愛女人#腿長」、「好美」、「美美的大長腿」，絕美畫面引4,500多人按讚。

本名陳若盈的迷路班比擁有混血感臉孔與修長美腿，加上甜美微笑讓她知名度大增。提到諧音（麋鹿）「迷路」暱稱，班比說：「意思就是（我）比較迷糊，然後經常找不到路，所以取名叫迷路班比」；至於混血感外型？她笑說「只有1/16而已，非常遙遠...阿嬤的阿嬤是荷蘭人。