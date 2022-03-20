#WoWtchout #行車合集 #行車紀錄器This is Love 停車場事故（2022.03.20 國道一號湖口服務區

在停車場同時不看後照鏡、倒退相撞的機率有多高？今天（20日）下午1時許，國道一號湖口服務區停車場發生一起事故，一輛小轎車與一輛休旅車幾乎同時從停車格中倒退，不知為何雙方疑似同時沒有注意後方狀況，就這樣屁股與屁股Kiss，影片曝光網友笑喊：「這是四輪昆蟲尾交的珍貴畫面」、「愛情總是來得那麼突然」。

《WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台》分享一段標題為《This is Love 停車場事故（2022.03.20 國道一號湖口服務區》影片，只見一輛白色小轎車從左方停車格倒退，一輛鐵灰色休旅車則從右方停車格倒退，兩輛車的屁屁就這樣在車道中間Kiss了。

影片上傳4小時就有超過1萬6次觀看次數，網友們紛紛笑喊：「我笑了半小時，感謝上傳」、「這是四輪昆蟲尾交的珍貴畫面」、「愛情總是來得那麼突然」、「背對背擁抱！像極了愛情」、「2個三寶好有默契」、「要在一個地點遇到都不看後視鏡倒車的相撞有多難」、「大部分台灣人，真的不會開車，又不願意承認自己技術不好！」。