他看見路上有人賣「實木手機架200元」，便上網方想，豈料，網友狂歪樓表示「用一輩子好伙伴」。（翻攝自臉書爆料公社）

甚至還有網友幫忙後製文字在「實木手機架」。（翻攝自爆料公社）

清明掃墓將近，不少家庭也早幾周提前掃墓；網路上流傳一張「實木手機架200元」圖片，由於一張桌子擺了18個，像極了「墓碑」；網友看見留言表示「可以用一輩子的好伙伴」、「生前手機用，生後自己用」、「真．移動式神主牌」，甚至還有網友提醒老闆要提供免費刻上名字，以防遺失。

臉書社團「爆料公社」分享一名網友投稿圖片，貼文並寫下「看起來好多功能」，其圖片中內有塊黃色長條版，上面寫下「實木手機架200元」，就可以看到一張矮桌子上，擺了18個用木頭製作的手機架。

貼文一出，網友狂歪樓留言表示「這個不仔細看還以為是墓園」、「為了好分辨是誰的，要貼張大頭照旁邊也要記得寫名字喔」、「嚇死我惹」、「少年用到老，可以用一輩子的好伙伴」、「手機陣亡時 ，可以使用」、「好像牌位，生前生後都適用」、「可傳家的好東西」、「刻字上去就不怕遺失了」、「跟公媽牌也太像」、「若怕遺失，寫上名字更好，要顯眼就得紅色，最好連購買日期也標上」、「怎麼沒有附免費刻名字的服務」、「生前手機用，生後自己用」、「老闆請幫我刻名字還有燙金」、「真．移動式神主牌」、「實木祖先姓名牌」、「後勁有點強」、「三個願望一次滿足」；甚至還有網友後製圖片，幫這些手機架放上文字。