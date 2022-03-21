不少人打噴嚏習慣捏住鼻子，但看在醫師眼中是危險動作，一名國中生因為強忍噴嚏，結果胸口開始劇痛，媽媽還一度以為是「煞到了」，直到送醫後才發現，因為強忍噴嚏導致內傷。

急診科醫師柯世佑日前在節目《醫師好辣》分享案例，一名國中生在補習上課時突然想打噴嚏，因為不想吵到別人，所以捏住鼻子強忍噴嚏，後來感覺胸口不舒服，但媽媽以為「煞到了」只叫他多喝水休息，直到國中生隔天出現胸痛症狀，媽媽才陪同他看急診。

柯世佑安排國中生照X光片後，發現國中生出現縱膈腔的氣腫和皮下氣腫的症狀，接著再用電腦斷層確認，原本縱膈腔裡面有氣管、血管跟淋巴軟組織，但顯影卻是漆黑一片，已被空氣佔滿，推斷國中生強忍噴嚏，導致胸腔壓力太大，肺泡中的空氣從小傷口跑到皮下、縱膈腔，安排住院治療後才康復。

醫師安排國中生做電腦斷層，發現縱膈腔充滿空氣。（圖／翻攝醫師好辣Youtube）

根據《BBC Science Focus》報導，與正常打噴嚏相比，憋住噴嚏會讓呼吸道的壓力提高24倍，可能造成耳膜、鼻血管破裂，甚至是腦動脈瘤破裂、肺部塌陷，嚴重程度可危及性命。打噴嚏時應用衛生紙、手帕，或以手肘、上臂遮擋在口鼻前，不要憋住。