「象迷娘」陳天仁去年與男星周孝安結婚，10月生下可愛的天秤座女寶小胡椒。催生花了43小時又「吃全餐」的她先前一度產後憂鬱，花了3個月才走出低潮。育兒生活讓陳天仁從女孩成為女人，拋開過去的包袱，用勇敢及熱情迎接人生新旅程。

妳還記得第一胎生了多久嗎？一般人生小孩，十幾個小時就叫苦連天，但陳天仁整整生了兩天！談起那段經歷，她仍餘悸猶存。

「當時一直覺得自己可以自然產，殊不知打完催生寶寶完全沒動靜，之後再打加強針也還是沒反應。我原本還打算再努力看看，但因為每次內診下體都血肉模糊痛到不行，加上胎心音一直掉，只好改成剖腹產把孩子拿出來。」

產後大便堵肛門爆痛！咬牙浣腸快崩潰

那時她因為催生了43小時又吃全餐，被推出手術房時一臉虛弱，周孝安一看到她眼淚就流下來。但真正的挑戰還在後頭。

「尿管拔掉以後一直尿不出來，膀胱脹到爆炸，只好請護理師導尿，之後又試了6、7次才成功尿尿。結果剛解決排尿的問題，大便又卡在肛門出不來，憋了6個多小時爆痛，只好用浣腸解決。」

接連發生尿不出來、大不出來的慘事，讓陳天仁身心俱疲。偏偏剖腹產傷口又很痛。周孝安去上班時，她自己拿點滴下床上廁所、看小孩，每走一步都是折磨。也因為如此，她變得愛哭、易怒，即使之後身體逐漸復原，仍無法走出低潮。

陷入低潮 看老公跟友聊天「氣到不行」

「先前憂鬱是因為身體不舒服，後來是無法適應新的生活型態。當媽媽前想幹嘛就幹嘛，現在做每件事都要以小孩為中心。」

面對這種不平衡，她連看到老公跟朋友聊天都會氣到不行。幸好周孝安相當能體諒老婆的處境，面對她的情緒總是一笑置之，還會提醒她「要把自己拉回來」。後來她靠著提早復工、做運動轉移焦點，總算在產後3個月恢復正常。

退奶胸部瞬間「消風」從E罩杯變成C

她先前原本打算讓女兒喝母奶，但「每天擠奶擠到脖子快斷掉」，堅持了一個半月受不了只好斷奶。結果退奶後胸部瞬間「消風」，從E罩杯變成C罩杯。會不會覺得可惜？她大笑「雖然之前胸部很挺，但太大會有負擔，穿內衣也不好喬。現在軟軟的比較舒服，要擠乳溝也容易得多，哈哈哈。」

雖然蠻多媽媽會請老公幫忙擠奶，但陳天仁從不考慮。「我覺得擠奶請專業的泌乳師比較好。而且夫妻之間還是要保持一點神祕感，不能被看光光。」即使已經結婚，她在家還是不會穿得太裸露「平常穿得保守一點，偶爾露一下才能讓老公有新鮮感。」

看老公帶女兒瘋玩嚇傻 「先生你哪位？」

比起其他兩光的新手爸爸，周孝安可以說是神隊友。陳天仁笑說，一開始原本有點擔心，但老公一下就進入狀況。也因為周孝安夠給力，讓她可以無後顧之憂，產後兩個月就火速復工。

「孝安是很認真的爸爸，從我還在懷孕就開始上網做功課，護理師衛教時也很努力學。妳知道嗎，胡椒從出生到現在都是他負責洗澡，超強的。」

夫妻倆都不會去干涉對方照顧小孩的方式，用尊重、感謝代替責備。「比方說胡椒8點要喝奶，我起床發現孝安已經在餵奶，就會跟他說『謝謝』。我覺得男生願意主動照顧小孩已經很難得，應該多鼓勵，而不是一直打擊他的自信。」

她透露，老公面對女兒就像變了一個人，聲音、表情都會特別誇張。有時還會唱「廣High」（廣東電音歌曲）炒熱氣氛。「每次看到他眼睛瞪大、嘴巴張開開的樣子都很想問他『先生你哪位？』」偏偏小胡椒最愛爸拔這種瘋狂的樣子，每次被周孝安抱著玩「大怒神」（先舉高高再快速深蹲）就興奮地尖叫，讓陳天仁哭笑不得。

出門7小時回家 看寶寶沒換尿布臉綠

愛刺激的胡椒是個活潑的寶寶，一出生就會咿咿呀呀發出各種聲音。陳天仁表示，女兒很好帶，從月子中心回家隔天就可以睡過夜，唯一讓父母頭痛的是會厭奶。

「一般寶寶都是3～5個月才開始厭奶，但胡椒還沒滿2個月就開始厭奶，試過各種方法都沒輒。後來我跟孝安找到一個方法，餵奶前先哄睡，過5～10分鐘再把她挖起來，趁她睡得迷迷糊糊把奶餵完。」

夫妻倆從孩子出生就決定自己帶，外出工作才會請婆媽幫忙顧。陳天仁笑說，和婆婆相比，媽媽神經比較大條。先前出門7個多小時，回家發現胡椒都沒換尿布「我問媽媽怎麼不換？她不疾不徐的說……

本文作者：戴筠

(本文摘自【嬰兒與母親】2022年3月號)