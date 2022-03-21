子宮生病會影響卵巢，可能會讓更年期提早報到。不想提早老化，日常保養絕對不能少。來看女中醫分享子宮調養之道。子宮顧得好，人才不會老！

不少女性都擔心產後容易罹患子宮疾病，研究發現也的確如此。中醫婦科醫學會常務理事李湘萍表示，產後婦女可能會因為飲食作息不正常、生活壓力大，出現子宮肌瘤、子宮內膜異位症、子宮腺肌症、骨盆腔發炎、子宮內膜長息肉等婦科問題。育齡期女性常見的子宮疾病大致有下列5種：

育齡期常見子宮疾病

1.子宮肌瘤

子宮肌瘤是最常見的婦科腫瘤疾病，高達1/3的育齡期女性都有這個毛病。彰化基督教醫院婦產部主治醫師簡宏如表示，子宮肌瘤通常會長在子宮腔、子宮肌肉層或子宮表層。長在子宮腔的肌瘤容易造成經血量大、經血不止、不規則出血等明顯症狀。長在子宮肌肉層、子宮表層的肌瘤則可能引發頻尿、腹痛或便秘等症狀。

由於長在子宮肌肉層、子宮表層的小肌瘤不大會出現症狀，子宮肌瘤一般很難在早期發現。大部分女性都是在做健康檢查或照超音波時才發現自己有肌瘤。

肌瘤大多是良性 3情況須考慮切除

大部分的子宮肌瘤都是良性，確診後只要定期追蹤，不需要立即處理。但有幾種情況必須考慮切除，一種是肌瘤過大壓迫到其他器官；一種是肌瘤迅速變大；一種是肌瘤引發的症狀過於嚴重。

簡宏如表示，子宮肌瘤可能會壓迫到膀胱、直腸導致頻尿、便秘，長在子宮腔可能會引發貧血。如果肌瘤已經影響到健康，就要考慮處理。此外，子宮肌瘤可能會影響胚胎著床、在孕期持續變大影響胎兒成長。如果有懷孕的打算，最好和醫師確認肌瘤位置，評估肌瘤是否會持續長大。

Tips.子宮肌瘤切除後要等3～6個月才能懷孕。

2.骨盆腔發炎

骨盆腔炎是一種逆行性感染，細菌會從陰道進入子宮，再從子宮擴散到骨盆腔周邊組織造成卵巢、輸卵管發炎。育齡期女性罹患的機率大約是1～3%。

預防細菌感染 愛愛一定要用保險套

骨盆腔炎的主要症狀是下腹痛合併黃綠色分泌物，少數個案會發燒。性行為頻繁且不戴保險套、免疫功能低下的女性是高危險群，愛愛前最好請先生穿上「小雨衣」。

3.子宮內膜異位症

經痛、骨盆腔痛、性交疼痛...都是徵兆

當子宮內膜沒有乖乖待在骨盆腔，跑到其他地方，就會造成子宮內膜異位症。簡宏如表示，子宮內膜異位症也是常見的婦科疾病，它是一種慢性發炎反應，醫界目前仍未找出原因。最常見的說法是子宮內膜的組織碎片隨經血逆流至腹腔。

子宮內膜長在子宮肌肉層會形成子宮腺肌症，長在卵巢則會形成子宮內膜異位瘤（即巧克力囊腫）；患者常會出現經痛、腹痛、骨盆腔疼痛、性交疼痛等症狀。子宮內膜若侵犯到膀胱、輸尿管、大腸或肺部，會引發經期中血尿、血便或咳血等症狀。不過這種情況相對少見。

4.子宮腺肌症

有子宮內膜異位病史 須特別留意

子宮腺肌症類似子宮肌瘤，只是子宮肌瘤是以腫瘤型態表現，子宮腺肌症則是區域型（整片）的病變。簡宏如表示，子宮腺肌症是從子宮內膜異位延伸而來，典型症狀是經痛、經血量多。如果有子宮內膜異位的病史，要特別留意。

5.子宮頸癌

子宮頸癌可以說是最耳熟能詳的子宮疾病。它因為早期不會有症狀，症狀出現時通常已經到晚期，又被稱為「沉默殺手」。

除了定期做抹片檢查 接種疫苗也可預防

簡宏如表示，子宮頸癌可以透過定期做子宮頸抹片檢查、接種疫苗預防。開始有性行為以後，無論頻率高低都要定期做抹片檢查。由於人類乳突病毒可能會引發子宮頸癌前病變，做抹片檢查時，可以一併做人類乳突病毒檢查。

目前國內共有兩種子宮頸癌疫苗，一種是二價（預防16、18型HPV感染）一種是九價……

本文作者：戴筠

(本文摘自【嬰兒與母親】2022年3月號)