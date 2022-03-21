小孩反覆發燒不退，診察後無發現任呼吸道症狀、口腔咽喉發炎，或腸胃道症狀，都會考量兩種疾病，一是玫瑰病毒疹發燒，另外是泌尿道感染，必須安排尿液檢查，來鑑別診斷。

焦急如焚的父母親，眼望著已經5個月大的小孩，反覆發高燒到第4天，寶貝持續食慾減低、哭鬧躁動又睡不好，連續看了幾家診所、也吃了很多發燒藥還是症狀持續不退，醫師說：「這次的病毒很強、很多病童都反覆高燒幾天，只要持續給予溫水拭浴物理退燒與水分補充、按時給予退燒藥，寶貝就能逐步改善，不必擔心。」父母按醫囑給小孩服藥、努力給予水分，但小孩情況仍未減起色，父母照顧小孩已2、3天沒睡覺休息、發覺自身都快生病了。

終於，無力的帶寶貝到醫院去進一步抽血與檢查，醫院裡趕快地安排抽血液檢驗、與尿液檢驗。 護理人員幫寶貝屁股重複消毒貼了無菌尿袋收集小便檢體，因為尿袋掉了幾次，屋漏偏逢連夜雨，已過了7~8小時一直沒留到尿，再重複餵奶幾次後，終於送出了尿液檢體，片刻不久，醫師囑咐：「你的小孩需要住院治療，應該是尿道感染，發炎指數很高、白血球數也很高都是感染與脫水已經到住院標準，唯有點滴抗生素治療才能治療的完全，減少併發症、或發生腎臟後遺症。」

以上是一個簡單典型的兒童泌尿道感染故事。很多照顧小孩成長經驗過的雙親，回憶起來，應如有戚戚焉。

泌尿道是人體的排泄器官

人體排泄器官有兩種：1.是泌尿道系統，2.汗腺。腸胃道，是消化系統，常常被一般大眾誤認為是排泄系統，因為既有認知大腸排出糞便，以為腸胃道是排泄器官，這是錯誤的。腸胃道將食物分裂消化然後吸收，把食物中對人體有用的五大營養素消化分解後再吸收進入循環，營養提供全身所有細胞利用，沒用的食物殘餘才由後端腸胃道排出，它是消化道系統，不是排泄系統。而汗腺，排出水分、將體溫、排出鹽分與其他微量有毒重金屬。

所有細胞代謝利用、生理作用後產生的物質、廢物、或有毒產物，經由肝臟再作用後，所有不需要的廢物都需要藉血液輸送到腎臟，經由泌尿道系統排出體外。泌尿道系統包含腎臟、輸尿管、膀胱、尿道。腎臟稱為上泌尿道。輸尿管、膀胱、尿道稱為下泌尿道。

各年齡層泌尿道感染常見案例

有關於兒童泌尿道感染故事，由於分布不同年齡層、不同的照顧生活環境、飲食水分攝取與排尿如廁習慣不同，或者個人清潔習慣不同，分為很多狀況：

<一> 新生兒才出生10天，出現持續不退的黃疸、哭鬧、尿少、食慾減退，尿液細菌培養出現細菌感染。

<二> 一個3個月大的男娃，喝母奶長大，奶量與食慾一直很好，比同月齡的嬰兒多了1公斤大，不知何故突然發燒了，沒咳嗽、沒流鼻水，大小便正常。近日偶發現尿布沾著薄薄一層混濁異常沉澱物。喝母奶的小孩不是抵抗力比較好、不會生病嗎？

<三> 4歲男生，今天跟媽咪說下體痛，媽咪檢查了生殖器，發現包皮邊緣紅腫發炎，連包皮也腫腫的，他說碰到生殖器會痛，連尿尿都會痛，包皮邊緣好像有淡淡膿稠分泌物流出來。

<四> 7歲小學一年級女孩，平常挑食不愛喝水、少吃水果，不喜歡學校廁所，因為比家裡廁所臭，不在學校如廁，常憋尿回家才解，今日被校護通知下腹疼痛而且輕微發燒，解尿也有疼痛、頻尿但解尿不多，已經好幾天，尿味道還不好聞。

<五> 小學六年級男孩，興高采烈的校外教學遠足，累積幾天以來的亢奮心情溢於言表，很開心的踏青旅遊、玩著玩著在兒童樂園忘記上廁所，上了旅遊巴士又累到睡著了，忘記下休息站去如廁，一直忍到下一個景點，尿急憋不住，就隨意找了一個遠離人群的石頭邊解決了，晚上回家後，突然生殖器灼痛、解不出尿來哇哇大哭，沒發燒，被奶奶斥責，說一定是隨地小便觸動了石頭神所引起的。

<六> 13歲國中女生，常常覺得下體搔癢一陣子，最近解尿時會痛，同時尿尿的味道不好聞，且偶爾不清澈，已經一陣子了。女護理師詢問後，發現她的私密處與尿道口清潔方式錯誤，因為之前不知道錯誤，一直到這次生病才被糾正過來。

<七>一位近20歲大女大學生，半工半讀，上夜間大學，白天在7-11打工賺生活費用，因為工作因素，她不喜歡喝水與飲料，怕會常上廁所離開工作崗位。而且最近交了一位男友，性生活頻繁了起來。 最近，她發現下腹部膀胱偶爾會抽痛，去了趟婦產科，尿液檢查發現尿道炎。

泌尿道感染有更多複雜狀況

以上是有關泌尿道感染的常見案例，實際上有更多複雜的情況。例如，一位罹患先天肌肉或神經元疾病的兒童、或者患有尿病控制不良的病童，或者先天免疫缺乏如用高劑量類固醇、癌症病童、先天膀胱、外生殖道異常小孩、尿道下裂、先天膀胱畸形行外翻、先天膀胱輸尿管逆流、中重度腎盂擴大或水腎、多囊腎、嚴重包莖的男孩、外陰異常的女孩……

本文作者：新竹國泰綜合醫院小兒科主任 紀孟宏

(本文摘自【嬰兒與母親】2022年3月號)