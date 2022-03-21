看朋友每天曬小孩的照片，內心逐漸浮現生孩子的念頭。想要一個可愛的寶寶，應該要做什麼準備呢？

只要想生小孩 就要做孕前健康檢查

臺安醫院婦產部主任林珮瑩表示，結婚以後，只要有生小孩的打算，無論計劃在什麼時候懷孕，都應該提前做孕前健康檢查。孕前健檢可以確認健康狀況、降低孕期罹患疾病的機率，同時評估生殖能力排除不孕的風險（若發現子宮長息肉、腫瘤或發育不良，可預先治療）。除此之外，健檢也可以發現夫妻雙方是否有潛在遺傳疾病，有效預防胎兒罹患先天性疾病。女性如果有自體免疫疾病，提早治療控制病情，也可以增加受孕機率。

到哪裡做較好？醫：選婦產科就對了

孕前健檢好處多，但健檢機構百百家，到哪裡做比較好？林珮瑩表示，既然是孕前健康檢查，婦產科的衛教會比較深入詳細。挑選檢查機構最好以「有附設婦產科門診」的醫療院所為主。檢查前可以先上網搜尋口碑，降低踩雷機率。

看診流程、問診項目 一次搞懂

孕前健檢通常要看診兩次。初次看診會確認飲食作息情形、家族病史、個人病史；針對女性會詢問是否做過子宮手術。接著再進行血液、尿液等檢體採樣、做身體健康檢查。第二次看診會評估健檢報告。若有項目不及格，要回診做進一步檢查、追蹤或治療。以不耐糖（慢性糖尿病的前兆，簡單來說就是高血糖）、慢性糖尿病為例，須做空腹血糖篩檢；罹患自體免疫疾病則要定期回診追蹤病情狀況。

申請補助 可上衛生局網站查詢

無論是一般醫療院所或是私人健檢診所，孕前健檢費用大概都在2,000～5,000元左右。目前提供補助的縣市有台北市、新北市、桃園市、台中市等。各縣市的補助金額、補助標準及檢查項目均不同，可上縣市政府衛生局網站以「孕前準備」、「孕前補助」的關鍵字查詢細節。

「全額補助」 僅提供政府指定項目

林珮瑩表示，由於政府的補助金額不一定符合醫療院所評估的成本，不是每家院所都會參加補助方案，去之前最好先致電詢問，以免白跑一趟。此外，健檢方案中的「全額補助」僅提供政府指定項目，若要進一步檢查，例如做輸卵管攝影、陰道超音波，都必須自費，這點也要特別留意。

男性基礎檢查項目

➤血液常規

地中海型貧血的發病機率為7～8%。夫妻雙方都帶原，胎兒未來罹患重症的機率為1/4。血液檢查可從血色素、血小板與紅血球體積評估夫妻是否罹患地中海型貧血。

本文作者：戴筠

(本文摘自【嬰兒與母親】2022年3月號)