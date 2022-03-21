美國學者指出，除了已多次被提到的計畫不周、後勤無力、設備缺陷與烏克蘭戰力出乎意料之外等原因，還有一項經常被忽略的關鍵要素，也導致俄羅斯戰備能力低落，那就是大規模新冠肺炎（COVID-19）疫情對俄軍訓練與國防工業帶來的打擊。

美國西點軍校（United States Military Academy）系統工程學系副教授米塔（Vikram Mittal）17日在《富比世》（Forbes）指出，共擁有約1.4億人口的俄羅斯，已報告逾1750萬例新冠肺炎確診病例，其中超過36萬人不幸病逝；且由於該國政府缺乏透明度、過度地廣人稀導致部分區域病毒檢測比例偏低等原因，上述數字「可能遭到低估」。

俄羅斯政府曾多次下達封城令等大規模限制措施，並建立多處臨時醫療院所收治大量病患，而這些都對俄軍戰備能力造成影響。從目前的烏克蘭戰場上，可以觀察到許多俄軍士兵明顯缺乏訓練，原因除了俄軍長期面臨的經費不足問題外，也可能是在疫情影響下，其為避免群聚傳染，難以進行跨軍種、甚至是跨單位的大規模協同訓練。

另外，為因應國內疫情危機，俄軍大規模參與了至少16座臨時醫療院所的建立，並支援各地的消毒任務等，導致部分單位被迫縮短培訓時間。而培訓不足，也導致戰甲車等大量作戰裝備遭到閒置，使許多傳承自蘇聯時期的老舊產物更難維持運作。

而新冠肺炎對俄軍最大的影響，則是該國國防工業遭受嚴重衝擊，因為其在冷戰後本就面臨基礎不穩的問題，而疫情期間工人染疫、作業頻頻遭到打斷、全球供應鏈危機，以及國有企業須支援因應疫情等，都讓俄羅斯國防工業難以在短時間內滿足戰爭需求。

米塔還指出，在2014年入侵烏克蘭期間，俄羅斯內部並未出現明顯反對聲浪，但此次卻已發生多起大規模抗議，可能是由於普丁政府在因應疫情上表現不佳，加上發現官方媒體針對疫情的不實報導，導致部分民眾對政府失去信心，在戰況不佳下進一步降低普丁對國內的掌控能力。