來到新的一周，運勢命理網站「生肖運勢天天看」分享，本周屬鼠、牛、虎、兔、豬的人運氣最好，有貴人，有鴻運，一整周無憂無慮。

▍1.生肖鼠

屬鼠人本周有望美夢成真，財運好有存款，有進帳，真是太有福了。財富收入會因事業的帶動而有所提高，周五是幸運日，職場容易遇到伯樂，前途無量。因常有貴人在身邊，繼而帶來升職位、漲薪水的機會，非常幸運。

▍2.生肖牛

屬牛人本周貴人會帶來發財的好消息，財運高升。身邊助力多，工作中有前輩貴人提供表現才華的機會，工作輕鬆快樂，生活中也愉悅無比，周三、周四買東西容易找到超值好物，生活驚喜不斷。

▍3.生肖虎

屬虎人本周努力就有成果，應好好把握。喜事不斷，身邊的大家都是貴人，家人、朋友能帶來許多福氣。財運很好，再加上好運光顧，將會「錢」途無限，連帶增旺事業運，個人想法獲得長官的認可和讚揚，有望升職加薪。

▍4.生肖兔

屬兔人本周有貴人緣分，能得到他人的幫助。周二、周三會有意外的偏財到來，財富呈上升趨勢。財富入帳的同時也有緣邂逅美好的愛情，會有人介紹對象，不要拒絕相親活動，有可能意中人就在此時出現。

▍5.生肖豬

屬豬人本周有財星入庫，經商者有朋友照顧生意，錢財輕鬆飄進口袋。上班者得貴人指引會一鳴驚人，自信滿滿，付出得到收穫，工作能看到成果。內心充實滿足，笑容掛臉上，心情大好，多吃些營養的食物讓身體更強壯。

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