一位住在台中市的37歲涂先生，長期擔任志工服務民眾，去年初（2021年）因腹痛及體重減輕，進而發現罹患直腸癌。然而，進階檢查後發現合併瀰漫性腹膜轉移，不僅侵犯範圍廣泛，組織型態更呈現最頑固的「戒指狀細胞大腸癌」，這些因素大大增加治療困難度，得知此噩耗令涂先生及家屬都無法相信，年紀輕輕居然這麼快就進入腸癌第四期。

●合併多種治療 增加癌症治療成功及控制機率

經中國醫藥大學附設醫院腹腔腫瘤熱治療中心主任張伸吉及醫療團隊評估後，建議涂先生積極治療的作法可先微創切除腫瘤以解決腸道阻塞的問題，再進行營養治療、標靶治療，最後運用「腹腔高壓氣霧化療Pressurized IntraPeritoneal Aerosol Chemotherapy（PIPAC）」治療瀰漫性腹膜轉移；在最新的一次腹膜病理切片中發現，既有的腹膜癌細胞已消失不見，也無腹水產生，癌症指數CEA降低到3.13ng/ml正常值。

張伸吉主任表示，腹膜癌症治療除了正規手術及腹腔熱化療之外，中國醫藥大學附設醫院腹腔腫瘤熱治療中心還增加「腹腔高壓氣霧化療」及免疫細胞治療等輔助療法，適當地合併多種治療能增加癌症治療成功及控制機率。

●腹膜癌症全新治療概念與技術新選擇

腹腔高壓氣霧化療於2011年由德國醫師Mark Reymond發表後，迅速引起全球腫瘤外科醫師的關注。PIPAC是一種較為新型的腹腔內給藥技術，透過「高壓注射器」及「霧化器」的協助，30分鐘的治療時間，可以使藥物更深層的進入腹膜組織內殺死腫瘤細胞。

醫師指出，PIPAC治療前不需要進行腫瘤手術切除，約有67％的病人可以達到腫瘤減量縮小的效果，大幅減少惡性腹水。且因化療藥物僅局部作用於腹腔內，未進入全身性的循環系統（血管），所引起的化療副作用相對小，對提升病人生活品質也有所助益。