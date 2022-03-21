星座專家唐綺陽分析3/21~3/27星座運勢，春分太陽正式進入牡羊，由於牡羊是12星座的第一個星座，對占星學來說，現在才是新年的開始，同時也有利於所有人尋找、展現自我，走入人生新紀元，整個社會也會開始關注孩子、第二代等話題。

而本周水星將在雙魚衝刺，眾人的直覺感應力強，要多用心感受，並包容不擅長溝通的人。火星和天王星則來到90度相位，網路、經濟等方面容易有急轉彎的狀況。到了周六(3/26)，木星、海王星和土星也有相位，容易感到被限制，可以將其視作磨練。

另外本周木星馳行18~20度，因此出生星盤有18~21度者，某些領域會受到眷顧與放大。

重要星象：春分，太陽進牡羊，水星雙魚衝刺，火天90度相位，木、海、土有相位，木星馳行18~20度。

【工作注意：雙子、巨蟹、天秤、射手】

雙子：適時請求支援，將重擔分攤出去

巨蟹：多有協調狀況，努力控制平衡

天秤：需要斟酌細節，發揮公平精神

射手：做擅長的事，能夠得心應手

【桃花注意：獅子、處女、天蠍、雙魚】

獅子：懂得放下身段，以柔克剛會更好

處女：感情運大開，有不錯的對象出現

天蠍：展現自信魅力，能帶來桃花機會

雙魚：桃花朵朵開，略顯來者不拒

【財運注意：牡羊、摩羯】

牡羊：理財的佈局，建立在安全感上

摩羯：想犒賞自己，花錢大於賺錢

【健康注意：金牛、水瓶】

金牛：當心免疫系統狀況，避免傳染疾病

水瓶：飲食多注意，好好保養心血管