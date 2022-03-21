俄烏戰雲密布，疊加全球央行資金收水風險，國際資金全面調降股市投資比重，外資不僅大賣台股，也加速撤離以亞股為首的新興市場；反倒是本土投信法人，一路逢低加碼台股，形成外資賣不停、投信買不停的拉鋸戰，土洋法人季底行情持續火併，投資人又該如何因應？

國際股市空襲不斷，先是俄烏衝突導致全球原物料價格上沖下洗，西德州原油價格一口氣大漲至每桶逾一二○美元，短線漲多回檔，又急墜至百美元之下，但整體原物料價格仍處在高檔水準，對本就通膨高漲的全球經濟來說，無疑是雪上加霜。

央行收水風險不可小覷

緊接著，全球金融市場將進入超級央行周，聯準會的升息方向馬首是瞻，市場瀰漫著高度的不確定性，反應市場恐慌情緒的ＶＩＸ指數也在近期快速飆高，從二月九日低檔的十九．九六以來，至三月七日，一度最高上升超過八成至三六．四五，重回歷史高檔區，目前的恐慌指數仍在三○左右，仍高度反應出投資人的不安情緒。

本土金融機構國泰分析，儘管俄烏戰爭對金融市場衝擊最危險的時候已過，但因此一仗，美國正對俄羅斯掀起經濟戰，美中貿易戰之後已迫使全球產業鏈出現重組，現在俄羅斯亦面臨去美元中心化，可以預見的是，這個政策的落實，對全球供應鏈的改變與衝擊，勢必讓通膨壓力再進一步上升。

一般研判，聯準會近期升息一碼已經很確定，但亦有升二碼的風險，且聯準會縮表金額亦將高於預期，還值得留意的是，美國短年期公債殖利率加速攀升，其中七年期公債殖利率達二．一五九％，已超越十年期公債殖利率的二．一四六％，五年期公債殖利率更是急起直追，已快速攀升至二．一％，公債殖利率倒掛隱憂浮現，反應市場對未來經濟展望偏向保守，若聯準會此時加速緊縮貨幣政策，金融市場恐將再進一步震盪。

外資長線持股鬆動

多重不確定因素擾局下，外資在以亞洲為主的新興市場加速退場觀望，據統計，三月七日當周，外資分別淨賣超台股六四．三億美元、印度二四．六億美元、南韓二四．三億美元，台股單周淨賣出金額並創下二○○五年九月以來最高，本周以來香港股市亦在國際資金加速撤離下大跌，外資加速撤離亞股的動作非比尋常，整體國際資金在亞洲的長期持股似亦出現鬆動跡象。

在去年以前，外資連兩年賣超台股近兆元，可以視為是外資逢高獲利了結，而在過往，每次外資大撤退，也確實都醞釀了逢低好買點，然今年以來，外資在連賣台股兩年之後，在現貨市場依然賣不停，今年以來不過二個半月，累計賣超逾五○○○億元，已超越去年外資全年的賣超金額，甚至，近期連期貨空單也出脫，動作頗不尋常。

擔憂升息及經濟出現降溫，是國際機構經理人今年以來大動作針對持股再平衡的原因，三月份美銀美林經理人調查出爐，經理人對未來一年全球經濟的悲觀程度，創下金融海嘯以來之最，加碼股票的經理人急速驟降至僅四％，現金配置比重則上升至疫情爆發以來最高的五．九％，俄烏戰爭加劇全球供應鏈的失衡及通膨的高漲，全球大型外資機構對於旗下所管理的資產持續拉高現金部位。

一直以來看好科技股成長前景的富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森．柯提斯（Jonathan Curtis）近期也轉向指出，升息讓成長股評價面臨挑戰，因應利率上揚，高成長股亦面臨評價面的調整壓力，對於評價偏高或是獲利展望被高估的股票，確實要特別謹慎。

高外資持股賣壓沉重

國際資金在新興市場拼命提款不手軟，外資高持股比率的科技股尤為重災區，其中，護國神山的台積電，幾乎是全球主動及被動式基金都標配的龍頭股，儘管在全球股市成分股中，單檔基金持有台積電的比率不會太高，但眾外資都配置下，所有外資持有台積電的比率一度高達八成，自二月中以來外資連賣，賣壓之大已超越過往幾次的空頭修正，目前外資對台積電的持股比率已跌破七四％，創下至少二○一四年以來的持股新低紀錄，外資在台積電的長線持股鬆動壓力，確實不可不提防，也對台股形成極大的調整壓力，只要外資賣超台積電一天不停止，台股要談落底恐怕都言之過早，影響所及，連同外資持有近七成的ＩＣ龍頭廠聯發科，過去一段時間亦面臨沉重的外資調節賣壓。

相較於外資的無情提款，本土投信則是一路加碼，短短三個月加碼近八百億元，本土資金卯足全力抗外資的無情提款，然而，外資目前持有台股市值比重仍高達四一．七五％，持有市值比重高達二二．三四兆，在大型股上，本土資金短線實難抵抗外資的無情賣壓，短線進場接刀，本土投信資金需有長投打算，且不以拚季底績效為依歸，否則，待三月底季底績效作帳結束，恐怕又是一波的停損賣壓出籠。

短線上，投信力拚季底績效撐盤的動作顯見，從籌碼絲毫不見鬆動的ＡＢＦ三雄；不畏半導體股的大幅修正，持續加碼矽晶圓二哥的台勝科、合晶；到券資比高掛的ＩＣ設計股智原、創惟；去年大漲數倍的功率元件股漢磊、嘉晶、強茂等，都是投信資金認養多時的股票，面對多數大型科技股出現大幅度修正，投信認養的部分個股本益比開始有高估之嫌，季底作帳結束後，持股是否鬆動，恐也值得投資人謹慎留意。

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