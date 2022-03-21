一對年幼兄弟在巴西亞馬遜雨林失蹤了將近28天，奇蹟似的，近期被一名路過的伐木工人發現，獲救時兩人瘦成皮包骨的模樣，身上還有不少擦挫傷，幸好送醫後目前沒有大礙，兄弟倆的父母親內心仍驚魂未定。

根據英國BBC報導，8歲的格勞科(Glauco)與弟弟費雷拉(Gleison Ferreira)上個月一同到亞馬遜叢林玩耍，當時兩人在馬尼科雷河流附近(Manicoré)想要捕捉小動物，不料就這樣一去不復返。當局動員數百名人力展開搜救，即使雨林幅員遼闊，還是不放棄任何希望。然而，最終決定在2月24日宣告結束搜救行動。

意外的是，經過長達4個星期的時間，正當所有人都以為兄弟倆應該再也回不來了，上週18日，一名伐木工人在雨林突然聽到求救聲音，發現時兩兄弟躺在地上氣喘吁吁一動也不動，隨後當局派出直升機將他們送往醫院搶救。影片可以看到，超過250位民眾簇擁河岸邊，大家紛紛露出不可置信的表情更拍手迎接他們。

報導指出，兩位男童告訴父母當時走著走著就迷路了，整整28天什麼都沒吃，只靠喝水活下來。所幸最後奇蹟顯靈，男童父母也鬆了一口氣。父親費拉雷（Claudionor Ribeiro Ferreira）心有餘悸說道:「非常感謝大家的幫助。」