今天F1巴林站正賽開跑，其中大陸史上首位車手周冠宇、去年年度總冠亞軍維斯塔潘(Max Verstappen)、漢米爾頓(Lewis Hamilton)表現都備受矚目，最後經過57圈激烈抗戰，周冠宇首次出賽拿下第10名，順利取得積分，而7屆車王漢米爾頓奪第3，維斯塔潘則意外未能完賽。

周冠宇去年加入愛快羅密歐車隊有望讓亞洲增添更多車迷，而在昨天的排位賽他取得第15位置，今天則迎來他的F1生涯正賽初登場，一開始起跑雖然就在彎道出現失誤，但後面穩住局勢，最後一舉衝到第10位置，贏過全場一半的車手。

而維斯塔潘與漢米爾頓的對決則是另一大焦點，他們分別於第2、5順位出發，兩人過程中都相當穩定，可惜上季總冠軍維斯塔潘在比賽第55圈出現狀況，因車子過熱導致未能完賽，漢米爾頓則藉此將排名推進，最後拿下第3，算是報了上季的仇。

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Verstappen has lost power, limps back to the pits and is out of this race #BahrainGP #F1 pic.twitter.com/0cttLQvB79 — Formula 1 (@F1) March 20, 2022

最後本站冠軍由法拉利車手勒克萊爾(Char Leclerc)拿下，他以第1位置出發，幾乎一路領先群雄，第2則同樣是法拉利的塞茲(Carlos Sainz)，第3漢米爾頓、第4為賓士新援喬治羅素(George Russell)，法拉利和賓士車隊就包攬前四名。